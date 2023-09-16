В США усыпили больного медведя, который съел мусор

Медведь. Иллюстративное фото: Pexels

В штате Колорадо, Соединенные Штаты Америки, офицеры по охране дикой природы усыпили больного медведя. Животное умирало из-за мусора в желудке.

Об этом сообщает CNN.

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Во время вскрытия медведя офицеры натолкнулись на тревожные открытия.

"Там были все эти бумажные полотенца, салфетки, материалы типа полиэтиленовых пакетов и неперевариваемая пища", — сказал представитель парков и дикой природы Колорадо Джон Ливингстон.

Мусор, который был в желудке животного. Фото: CNN

По его словам, содержимое мусора не смогло пройти в нижний отдел кишечника, поэтому животное не могло поглощать питательные вещества. Учитывая вес медведя, он мог дальше голодать месяцами, прежде чем умереть.

Когда офицеры увидели его, то заметили необычное поведение. Животное имело опухшие глаза и пенообразование изо рта. Ливингстон говорит, что это признак борьбы с инфекцией.

Из-за осознания того, что медведь болен и страдает, было принято решение усыпить его.

Он был хорошо известен в районе Теллурайд, и ранее его выгоняли из общественных мест правоохранительные органы. Считается, что именно этот медведь проник в жилой дом этим летом.

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