У США приспали хворого ведмедя, який з'їв сміття

Ведмідь. Ілюстративне фото: Pexels

У штаті Колорадо, Сполучені Штати Америки, офіцери з охорони дикої природи приспали хворого ведмедя. Тварина помирала через сміття в шлунку.

Про це повідомляє CNN.

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Під час розтину ведмедя офіцери натрапили на тривожні відкриття.

"Там були всі ці паперові рушники, серветки, матеріали типу поліетиленових пакетів і їжа, яка не перетравлювалася", — сказав представник парків і дикої природи Колорадо Джон Лівінгстон.

Сміття, яке було в шлунку тварини. Фото: CNN

За його словами, вміст сміття не зміг пройти до нижнього відділу кишківника, тому тварина не могла поглинати поживні речовини. Враховуючи вагу ведмедя, він міг далі голодувати місяцями, перш ніж померти.

Коли офіцери побачили його, то помітили незвичайну поведінку. Тварина мала опухлі очі та піноутворення з рота. Лівінгстон каже, що це ознака боротьби з інфекцією.

Через усвідомлення того, що ведмідь хворий та страждає, було ухвалено рішення приспати його.

Він був добре відомий у районі Теллурайд, і раніше його виганяли з громадських місць правоохоронні органи. Вважається, що саме цей ведмідь проник у житловий будинок цього літа.

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