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В США продают дом в кукольном стиле

10 июня 2023 02:17
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В США продают дом в кукольном стиле
Розовый домик выставили на продажу. Фото: Realtor.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В США выставили на продажу домик, очень напоминающий кукольный. Само помещение, как снаружи, так и внутри, окрашено в белые и розовые цвета.

Объявление о продаже кукольного дома появилось на местном сайте продажи недвижимости.

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Сообщается, что этот яркий коттедж был построен в 1870 году.

Розовый домик выставили на продажу. Фото: Realtor.com

"Он практически готов под ключ и предлагается полностью меблированным, но в нем нет телевизора. Летом там проходит столько всего, от религиозных мероприятий до музыкальных и художественных фестивалей. История дома просто такая удивительная. Это очень особенное, волшебное место", — отмечается на сайте.

Розовый домик выставили на продажу. Фото: Realtor.com

Сейчас дом выставили на продажу, за него владельцы хотят получить 875 000 долларов.

Розовый домик выставили на продажу. Фото: Realtor.com

Напомним, дом-музей известной художницы Полины Райко в Олешках Херсонской области из-за подрыва плотины Каховской ГЭС оказался под водой. Скорее всего, восстановить его уже будет невозможно.

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