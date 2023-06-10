У США продають будинок у ляльковому стилі

Рожевий будиночок виставили на продаж. Фото: Realtor.com

У США виставили на продаж будиночок, який дуже нагадує ляльковий. Саме помешкання, як зовні, так і всередині. пофарбоване у білі та рожеві кольори.

Оголошення про продаж лялькового будинку з'явилося на місцевому сайті продажу нерухомості.

Читайте також:

Повідомляється, що цей яскравий котедж побудували у 1870 році.

Рожевий будиночок виставили на продаж. Фото: Realtor.com

"Він практично готовий під ключ і пропонується повністю мебльованим, але в ньому немає телевізора. Влітку там відбувається стільки всього, від релігійних заходів до музичних і мистецьких фестивалів. Історія будинку просто така дивовижна. Це дуже особливе, чарівне місце", — зазначається на сайті.

Рожевий будиночок виставили на продаж. Фото: Realtor.com

Наразі будинок виставили на продаж, за нього власники хочуть отримати 875 000 доларів.

Рожевий будиночок виставили на продаж. Фото: Realtor.com

Нагадаємо, будинок-музей відомої художниці Поліни Райко, що в Олешках Херсонської області, через підрив греблі Каховської ГЕС опинився під водою. Скоріше за все, відновити його вже буде неможливо.