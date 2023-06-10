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У США продають будинок у ляльковому стилі

10 червня 2023 02:17
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У США продають будинок у ляльковому стилі
Рожевий будиночок виставили на продаж. Фото: Realtor.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У США виставили на продаж будиночок, який дуже нагадує ляльковий. Саме помешкання, як зовні, так і всередині. пофарбоване у білі та рожеві кольори. 

Оголошення про продаж лялькового будинку з'явилося на місцевому сайті продажу нерухомості.

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Повідомляється, що цей яскравий котедж побудували у 1870 році. 

Рожевий будиночок виставили на продаж. Фото: Realtor.com 

"Він практично готовий під ключ і пропонується повністю мебльованим, але в ньому немає телевізора. Влітку там відбувається стільки всього, від релігійних заходів до музичних і мистецьких фестивалів. Історія будинку просто така дивовижна. Це дуже особливе, чарівне місце", — зазначається на сайті. 

Рожевий будиночок виставили на продаж. Фото: Realtor.com 

Наразі будинок виставили на продаж, за нього власники хочуть отримати 875 000 доларів.

Рожевий будиночок виставили на продаж. Фото: Realtor.com 

Нагадаємо, будинок-музей відомої художниці Поліни Райко, що в Олешках Херсонської області, через підрив греблі Каховської ГЕС опинився під водою. Скоріше за все, відновити його вже буде неможливо.

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