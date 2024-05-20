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В США прошли митинги в поддержку пленных украинских защитников

20 мая 2024 11:38
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
В Америке прошли антивоенные митинги украинцев
Проукраинские митингующие в США. Фото: Новини.LIVE
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

В нескольких городах Соединенных Штатов Америки на улицы вышли украинские активисты и небезразличные граждане. Они призвали мировое сообщество и американские власти усилить влияние на Россию, чтобы вернуть домой украинских военнопленных.

Об этом сообщают Новини.LIVE в понедельник, 20 мая.

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Общественная организация Svitanok организовала акции-перформансы в Нью-Йорке и Вашингтоне. Активисты скандировали фразы: "Free Azovstal Defenders", "Where is Azov", напоминая, что война в Украине до сих пор продолжается и виновата в этом только Россия.

В американских городах прошли митинги, где украинцы призывали не только мировое сообщество, но и американские власти вспомнить о том, что в Украине продолжается война и что многие военнопленные так и не вернулись домой.

  • Митинг в Америке
    Акция в поддержку пленных военных "Азова". Фото: Новини.LIVE
  • Митинг в Америке
    В Америке митинговали в поддержку бойцов "Азова". Фото: Новини.LIVE
  • Митинг в Америке
    Митингующие в Вашингтоне в поддержку воинов "Азова". Фото: Новини.LIVE
  • Митинг
    Проукраинские митинги в поддержку воинов полка "Азов". Фото: Новини.LIVE
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Активисты держали в руках баннеры и плакаты, на которых был написан призыв к возвращению из российских тюрем пленных воинов из Азовстали и других украинских защитников.

Несмотря на плохую погоду, собралось много людей. Митингующими стали как взрослые, так и дети.

В Киеве 19 мая люди собрались на митинг и призвали вернуть пленных бойцов "Азовстали". Также военные рассказали людям свои истории во время пребывания в плену.

Ранее, 28 апреля, в Одессе люди собрались на набережной пляжа Ланжерон и требовали освобождения военнопленных, которых уже длительное время удерживает страна-агрессор Россия.

США
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украинцы
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Азовсталь
полк "Азов"
война в Украине
Америка

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