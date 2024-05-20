В Америке прошли антивоенные митинги украинцев

Проукраинские митингующие в США. Фото: Новини.LIVE

В нескольких городах Соединенных Штатов Америки на улицы вышли украинские активисты и небезразличные граждане. Они призвали мировое сообщество и американские власти усилить влияние на Россию, чтобы вернуть домой украинских военнопленных.

Об этом сообщают Новини.LIVE в понедельник, 20 мая.

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Митинги в Америке по войне в Украине

Общественная организация Svitanok организовала акции-перформансы в Нью-Йорке и Вашингтоне. Активисты скандировали фразы: "Free Azovstal Defenders", "Where is Azov", напоминая, что война в Украине до сих пор продолжается и виновата в этом только Россия.

В американских городах прошли митинги, где украинцы призывали не только мировое сообщество, но и американские власти вспомнить о том, что в Украине продолжается война и что многие военнопленные так и не вернулись домой.

Акция в поддержку пленных военных "Азова". Фото: Новини.LIVE

В Америке митинговали в поддержку бойцов "Азова". Фото: Новини.LIVE

Митингующие в Вашингтоне в поддержку воинов "Азова". Фото: Новини.LIVE

Проукраинские митинги в поддержку воинов полка "Азов". Фото: Новини.LIVE 1/4 ​ 4

Активисты держали в руках баннеры и плакаты, на которых был написан призыв к возвращению из российских тюрем пленных воинов из Азовстали и других украинских защитников.

Несмотря на плохую погоду, собралось много людей. Митингующими стали как взрослые, так и дети.

В Киеве 19 мая люди собрались на митинг и призвали вернуть пленных бойцов "Азовстали". Также военные рассказали людям свои истории во время пребывания в плену.

Ранее, 28 апреля, в Одессе люди собрались на набережной пляжа Ланжерон и требовали освобождения военнопленных, которых уже длительное время удерживает страна-агрессор Россия.