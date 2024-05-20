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У США пройшли мітинги в підтримку полонених українських захисників

20 травня 2024 11:38
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
В Америці пройшли антивійськові мітинги українців
Проукраїнські мітингувальники у США. Фото: Новини.LIVE
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

У кількох містах Сполучених Штатів Америки на вулиці вийшли українські активісти та небайдужі громадяни. Вони закликали світову спільноту та американську владу посилити вплив на Росію, щоб повернути додому українських військовополонених.

Про це повідомляють Новини.LIVE в понеділок, 20 травня.

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Громадська організація Svitanok організувала акції-перформанси в Нью-Йорку та Вашингтоні. Активісти скандували фрази: "Free Azovstal Defenders", "Where is Azov", нагадуючи, що війна в Україні досі триває і винна в цьому лише Росія.

В американських містах відбулись мітинги, де українці закликали не лише світову спільноту, але і американську владу згадати про те, що в Україні продовжується війна і що багато військовополонених так і не повернулись додому.

  • Мітинг в Америці
    Акція на підтримку полонених військових "Азова". Фото: Новини.LIVE
  • Мітинг в Америці
    В Америці мітингували на підтримку бійців "Азова". Фото: Новини.LIVE
  • Мітинг в Америці
    Мітингувальники у Вашингтоні на підтримку воїнів "Азова". Фото: Новини.LIVE
  • Мітинг
    Проукраїнські мітинги на підтримку воїнів полку "Азов". Фото: Новини.LIVE
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Активісти тримали в руках банери та плакати, на яких був написаний заклик до повернення із російських в'язниць полонених воїнів із Азовсталі та інших українських  захисників.

Недивлячись на погану погоду, зібралось багато людей. Учасниками мітингу стали як дорослі, так і діти.

В Києві 19 травня люди зібрались на мітинг та закликали повернути полонених бійців "Азовсталі". Також військові розповіли людям свої історії під час перебування у полоні. 

Раніше, 28 квітня в Одесі люди зібралися на набережній пляжу Ланжерон та вимагали звільнення військовополонених, яких уже тривалий час утримує країна-агресор Росія. 

США
мітинг
українці
протести
полонені
Азовсталь
полк "Азов"
війна в Україні
Америка

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