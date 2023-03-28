В США расследуют дело об ослаблении ремней безопасности в электрокарах Tesla
Американские регуляторы безопасности дорожного движения начали новое расследование, связанное с проблемами автомобилей Tesla. На этот раз жалобы касаются предполагаемого ненадлежащего функционирования ремней безопасности в авариях.
Об этом пишет АР.
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Авто Tesla
Расследование Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA) охватывает около 50 000 внедорожников Tesla Model X 2022 и 2023 годов.
Два владельца Tesla обратились с жалобами на то, что передние ремни безопасности не были надежно соединены на производстве. По данным опубликованным документам, тяга ремня и преднатяжители, отвечающие за натяжение ремней перед столкновением, закреплены на рамах сидений. В обеих жалобах указывается, что рычажный механизм и натяжитель отделились от рамы при движении и приложении усилия, однако ни один инцидент не привел к аварии.
NHTSA проводит расследование с целью изучить производственные процессы Tesla, выяснить частоту возникновения проблем и их распространенность. Результаты расследования могут привести к отзыву автомобилей.
Tesla была попрошена прокомментировать ситуацию, но ответа не последовало. NHTSA также расследует другие жалобы на проблемы с автомобилями Tesla, включая частично автоматизированные системы вождения, которые могут тормозить без причины или сталкиваться с автомобилями экстренных служб на дорогах. Кроме того, расследуются жалобы на внезапное отсоединение рулевых колес и поломки деталей подвески.
Напомним, что Tesla и Илон Маск от создания компании звучали практически как синонимы. Однако покупка Twitter и неординарные методы ведения бизнеса Маска сработали не в пользу производству автомобилей.