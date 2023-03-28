У США розслідують справу про ослаблення ременів безпеки в електрокарах Tesla
Американські регулятори безпеки дорожнього руху розпочали нове розслідування, пов'язане з проблемами автомобілів Tesla. На цей раз скарги стосуються передбачуваного неналежного функціонування ременів безпеки в аваріях.
Про це пише АР.
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Авто Tesla
Розслідування Національної адміністрації безпеки дорожнього руху (NHTSA) охоплює близько 50 000 позашляховиків Tesla Model X 2022 та 2023 років.
Двоє власників Tesla звернулися зі скаргами на те, що передні ремені безпеки не були надійно з'єднані на виробництві. За даними опублікованих документів, тяга ременя та переднатягувачі, які відповідають за натяг ременів перед зіткненням, закріплені на рамах сидінь. В обох скаргах зазначається, що важільний механізм і натягувач відокремилися від рами під час руху та докладання зусилля, проте жоден інцидент не призвів до аварії.
NHTSA проводить розслідування з метою вивчити виробничі процеси Tesla, з'ясувати частоту виникнення проблем та їхню поширеність. Результати розслідування можуть призвести до відкликання автомобілів.
Tesla була прохана прокоментувати ситуацію, але відповіді не було. NHTSA також розслідує інші скарги на проблеми з автомобілями Tesla, включаючи частково автоматизовані системи керування, які можуть гальмувати без причини або стикатися з автомобілями екстрених служб на дорогах. Крім того, розслідуються скарги на раптове від'єднання рульових коліс та поломки деталей підвіски.
Нагадаємо, що Tesla та Ілон Маск від створення компанії звучали практично як синоніми. Однак покупка Twitter та неординарні методи ведення бізнесу Маска спрацювали не на користь виробництву автомобілів.