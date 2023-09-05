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В США открыли дорогу для посетителей фестиваля Burning Man, которые застряли в пустыне

5 сентября 2023 07:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В США открыли дорогу для посетителей фестиваля Burning Man, которые застряли в пустыне
Автомобили уезжают из фестиваля Burning Man. Фото: REUTERS/Matt Mills McKnight
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Соединенных Штатах Америки организаторы фестиваля Burning Man открыли дорогу для посетителей, застрявших в пустыне из-за дождей. Десятки тысяч человек уже покинули Блэк-Рок в штате Невада.

Об этом сообщает Reuters.

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В общей сложности на Burning Man было 64 000 человек. Неожиданный летний дождь превратил недельный ежегодный фестиваль контркультурного искусства в "грязный кошмар".

Когда дорогу открыли для посетителей, через пустыню протянулась длинная очередь автомобилей, которые стояли в пробке, поскольку организаторы мероприятия призвали водителей не спешить и рассмотреть возможность отложить выезд, чтобы уменьшить трафик.

Движение авто превратилось в организованный поток в десять полос.

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Автомобили уезжают из фестиваля Burning Man. Фото: REUTERS/Matt Mills McKnight

Для выезда из пустыни до ближайшего шоссе нужно проехать восемь километров по грунтовой дороге. Аккаунт Burning Man Traffic в соцсети X оценивает время "выхода" в 5 с половиной часов.

В течение нескольких дней посетители фестиваля были вынуждены оставаться на месте и экономить еду и воду, поскольку чиновники перекрыли дороги, требуя, чтобы транспортные средства не выезжали за пределы города.

"Это действительно выглядело апокалиптически. Когда видишь людей, которые ходят босиком в такой холод с детьми. У некоторых людей здесь маленькие дети, три-четыре года. Я не знаю, как они выжили", — сказала волонтер фестиваля Эви Эйри.

Напомним, посетителей фестиваля Burning Man, проходившего в пустыне Блэк-Рок в американском штате Невада, попросили беречь еду и воду после того, как проливной дождь превратил лагерь в грязевое болото. Большинство мероприятий фестиваля, которые проходили с 27 августа по 4 сентября, отменили из-за ливней.

Также мы писали, что в Приморском крае РФ бушует циклон. В регионе выпало рекордное количество осадков, вода отрезала более 30 населенных пунктов. И это только начало — в ближайшие дни ожидают еще один тайфун.

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