У США відкрили дорогу для відвідувачів фестивалю Burning Man, які застрягли в пустелі

Автомобілі їдуть з фестивалю Burning Man. Фото: REUTERS/Matt Mills McKnight

У Сполучених Штатах Америки організатори фестивалю Burning Man відкрили дорогу для відвідувачів, які застрягли в пустелі через дощі. Десятки тисяч людей вже покинули Блек-Рок в штаті Невада.

Про це повідомляє Reuters.

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Відкриття дороги з Burning Man

Загалом на Burning Man було 64 000 людей. Несподіваний літній дощ перетворив тижневий щорічний фестиваль контркультурного мистецтва на "брудний кошмар".

Коли дорогу відкрили для відвідувачів, через пустелю простяглася довжелезна черга автомобілів, які стояли в заторі, оскільки організатори заходу закликали водіїв не поспішати і розглянути можливість відкласти виїзд, щоб зменшити трафік.

Рух авто перетворився на організований потік у десять смуг.

Автомобілі їдуть з фестивалю Burning Man. Фото: REUTERS/Matt Mills McKnight

Для виїзду з пустелі до найближчого шосе потрібно проїхати вісім кілометрів ґрунтовою дорогою. Акаунт Burning Man Traffic в соцмережі X оцінює час "виходу" у 5 з половиною годин.

Протягом декількох днів відвідувачі фестивалю були змушені залишатися на місці і економити їжу і воду, оскільки чиновники перекрили дороги, вимагаючи, щоб транспортні засоби не виїжджали за межі міста.

"Це дійсно виглядало апокаліптично. Коли бачиш людей, які ходять босоніж у такий холод з дітьми. У деяких людей тут маленькі діти, три-чотири роки. Я не знаю, як вони вижили", — сказала волонтер фестивалю Еві Ейрі.

Нагадаємо, відвідувачів фестивалю Burning Man, який проходив у пустелі Блек-Рок в американському штаті Невада, попросили берегти їжу та воду після того, як проливний дощ перетворив табір на грязьове болото. Більшість заходів фестивалю, що проходили з 27 серпня по 4 вересня, скасували через зливи.

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