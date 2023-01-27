В США виски отправят в космос, а после этого будут продавать

Алкогольный напиток проведет на орбите один год

Виски с ликероводочного завода в Северной Каролине (США) отправят на орбиту. Там он пройдет этап выдержки в течение одного года.

Об этом сообщает Raltoday.6amcity.

Подробности

Компания по производству виски Mystic Farm and Distillery из Северной Каролины готовится выдерживать бочки с бурбоном в космосе.

В январе 2024 года на низкую околоземную орбиту будет запущено пять бочек 45% пшеничного бурбона. Он будет выдерживаться в течение одного года. Этого виски хватит примерно на 1 500 бутылок Mystic Galactic — первого виски, выдержанного в космосе.

В скором времени заинтересованные покупатели смогут забронировать бутылку редкого виски объемом 750 мл за $75 тыс. Он будет поставляться с образцом объемом 50 мл, кусочком бочки, в которой он выдержан, двумя дегустационными стаканами и специальной открывалкой для бутылок.

Напомним, Дубай приостановил налог в размере 30% на алкоголь и отменил плату за лицензию, которая раньше была необходима для покупки алкоголя в торгово-туристическом центре. Изменения уже вступили в силу и будут действовать в течение года.

Также мы писали, что в россии на полках крупных профильных сетей магазинов снова появятся популярные зарубежные спиртные напитки — виски Johnnie Walker и ликер Jagermeister. Их параллельно собираются ввезти российские дистрибьюторы.