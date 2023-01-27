Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Мир arrow В США виски отправят в космос, а потом будут продавать: цена бутылки arrow

В США виски отправят в космос, а потом будут продавать: цена бутылки

27 января 2023 22:31
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь
В США виски отправят в космос, а после этого будут продавать
Алкогольный напиток проведет на орбите один год
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь

Виски с ликероводочного завода в Северной Каролине (США) отправят на орбиту. Там он пройдет этап выдержки в течение одного года.

Об этом сообщает Raltoday.6amcity.

Читайте также:

Подробности

Компания по производству виски Mystic Farm and Distillery из Северной Каролины готовится выдерживать бочки с бурбоном в космосе.

В январе 2024 года на низкую околоземную орбиту будет запущено пять бочек 45% пшеничного бурбона. Он будет выдерживаться в течение одного года. Этого виски хватит примерно на 1 500 бутылок Mystic Galactic — первого виски, выдержанного в космосе.

В скором времени заинтересованные покупатели смогут забронировать бутылку редкого виски объемом 750 мл за $75 тыс. Он будет поставляться с образцом объемом 50 мл, кусочком бочки, в которой он выдержан, двумя дегустационными стаканами и специальной открывалкой для бутылок.

Напомним, Дубай приостановил налог в размере 30% на алкоголь и отменил плату за лицензию, которая раньше была необходима для покупки алкоголя в торгово-туристическом центре. Изменения уже вступили в силу и будут действовать в течение года.

Также мы писали, что в россии на полках крупных профильных сетей магазинов снова появятся популярные зарубежные спиртные напитки — виски Johnnie Walker и ликер Jagermeister. Их параллельно собираются ввезти российские дистрибьюторы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

23:54 В Иране вооруженный мужчина напал на посольство Азербайджана: погиб охранник

23:25 Военная помощь: сколько танков Запад пообещал Украине

23:13 Курс криптовалют: биткоин вырос на 40% с начала года

23:00 В Киево-Могилянской академии запретили общаться на русском языке

22:57 Россияне обстреляли объекты инфраструктуры в Запорожской области: есть пострадавшие

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

22:15 Андерсон об изнасиловании в 12 лет, бойфренде-абъюзере, попытке самоубийства няни и встрече с путиным

22:09 Андрей Ярмоленко забил два красивых гола за "Аль-Айн": как он помог Сергею Реброву

22:06 В Иерусалиме возле синагоги террорист открыл огонь по людям: семеро убитых, десять раненых

22:00 В порту Одесчины обрабатывается крупнейшее судно с начала 2023 года

21:55 Если мерзнут ноги: как правильно утеплить обувь зимой

Новина з відео

20:57 Мы сделаем все, чтобы мир защитил спорт от политического и любого другого влияния рф, — Зеленский

Эксклюзив

20:30 "Решение яркое и приятное, но поднимает множество вопросов": архитектор Мария Янушкевич об Одессе под охраной ЮНЕСКО

Новина з відео

18:41 В Киевской области полиция поймала водителя, который сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП

Эксклюзив

18:00 Успеть за час все: как одесситы пристроились к отключениям света

Новина з відео

15:47 Держал нож у горла: в Киевской области полицейские спасли парня, который хотел покончить жизнь самоубийством

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

14:50 В Черном море увеличилось количество кораблей рф, — Гуменюк

Новина з відео

12:03 Дорофеева представила эмоциональный клип на песню "Вотсап", которую написала с бойфрендом Кацуриным

Новина з відео

12:03 День скорби: украинские политики чтят память жертв Холокоста

Новина з відео

10:49 Вакарчук в полуразрушенном, но несокрушимом Бахмуте записал видеообращение к украинцам

Новина з відео

09:10 Угроза ракетных ударов и новых атак очень высока, — Братчук

Эксклюзив

20:30 "Решение яркое и приятное, но поднимает множество вопросов": архитектор Мария Янушкевич об Одессе под охраной ЮНЕСКО

Эксклюзив

17:20 "Большие потери и опасность для жизни людей": астролог проанализировала гороскопы шести президентов Украины

08:00 Кто и сколько денег дает Украине и чем поможет Запад в 2023 году

20:41 Взгляд из бомбоубежища: что ждет экономику Украины в 2023 году

Эксклюзив

18:45 Борцы с режимом или "консервы" ФСБ: почему россияне просят политического убежища в Европе

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Эксклюзив

15:44 Россия ударила по Украине десятками крылатых ракет: подробности очередной массированной атаки

Эксклюзив

15:20 "Многие тайны и тайные интриги партнеров": астролог предупредила об опасности для Украины

Эксклюзив

08:00 Полуостров путинской гибели: как Украина начнет освобождать Крым

20:00 Почему Германия так долго медлила с отправкой "Леопардов", и как Западу прийти к согласию по вопросу поставок оружия

Эксклюзив

19:11 "Абрамс" для Украины: все детали о поставках американских танков Киеву

Актуальное по теме

None 27 Январь 23:54

В Иране вооруженный мужчина напал на посольство Азербайджана: погиб охранник

None 27 Январь 23:07

Военная помощь: сколько танков Запад пообещал Украине

None 27 Январь 22:55

Курс криптовалют: биткоин вырос на 40% с начала года

None 27 Январь 23:07

В Киево-Могилянской академии запретили общаться на русском языке

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB