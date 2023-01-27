У США віскі відправлять у космос, а після цього продаватимуть

Алкогольний напій проведе на орбіті один рік

Віскі з лікеро-горілчаного заводу в Північній Кароліні (США) відправлять на орбіту. Там він пройде етап витримки впродовж одного року.

Про це повідомляє Raltoday.6amcity.

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Компанія з виробництва віскі Mystic Farm and Distillery з Північної Кароліни готується витримувати бочки з бурбоном у космосі.

У січні 2024 року на низьку навколоземну орбіту буде запущено пʼять бочок 45% пшеничного бурбона. Він витримуватиметься впродовж одного року. Цього віскі вистачить приблизно на 1 500 пляшок Mystic Galactic — першого віскі, витриманого в космосі.

Незабаром зацікавлені покупці зможуть забронювати пляшку рідкісного віскі об'ємом 750 мл за $75 тис. Він поставлятиметься зі зразком об’ємом 50 мл, шматочком бочки, у якій він витриманий, двома дегустаційними склянками та спеціальною відкривачкою для пляшок.

Нагадаємо, Дубай призупинив податок у розмірі 30% на алкоголь і скасував плату за ліцензію, яка раніше була необхідна для купівлі алкоголю в торгово-туристичному центрі. Зміни вже набули чинності та діятимуть упродовж року.

Також ми писали, що у росії на полицях великих профільних мереж магазинів знову з'являться популярні закордонні спиртні напої — віскі Johnnie Walker та лікер Jagermeister. Їх паралельно збираються завезти російські дистриб'ютори.