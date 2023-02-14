В университете Мичигана произошла стрельба

В США устроили стрельбу в университете: есть погибшие
В университете штата Мичиган произошла стрельба , в результате которой три человека погибли, пять получили ранения разной степени тяжести. Полиция до сих пор не задержала стрелка.
Об этом сообщает издание BBC.
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Стрельба в университете
В университетском кампусе американского города Ист-Лансинг произошла стрельба.
Вооруженный мужчина пришел в университет штата Мичиган, где начал стрелять по студентам и преподавателям.
Персона стрелка
Полиция обнародовала фото подозреваемого.
Он черный мужчина, невысокого роста. Был одет в джинсовую куртку и темно-синюю бейсболку.
Впоследствии в соцсетях выложили видео, на котором вероятный убийца уходит на место преступления.
February 14, 2023
Погибшие и раненые
Известно о трех погибших. Пять человек получили ранения.
Полиция призвала студентов и преподавателей университета скрыться, поскольку стрелок еще не задержан, поэтому существует угроза продолжения стрельбы.
Напомним, что 22 января вооруженный мужчина открыл стрельбу в парке Монтерей в Калифорнии. В результате нападения погибли 10 человек.
Стрельба произошла неподалеку от места празднования китайского Нового года по лунному календарю. Десятки тысяч собрались в субботу на начало двухдневного фестиваля, одного из самых больших мероприятий в регионе по лунному новогоднему календарю.
Фото: Rival Times