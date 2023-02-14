В університеті Мічігану сталася стрілянина

Афроамериканець убив трьох людей в кампусі університету Мічігана

В університеті штату Мічіган сталася стрілянина, внаслідок якої троє людей загинуло, п’ять отримали поранення різного ступеню тяжкості. Поліція досі не затримала стрільця.

Про це повідомляє видання BBC.

Стрілянина в університеті

В університетському кампусі американського міста Іст-Лансінг сталася стрілянина.

Озброєний чоловік прийшов до університету штату Мічіган, де почав стріляти по студентах та викладачах.

Персона стрільця

Поліція оприлюднила фото підозрюваного.

Він є чорним чоловіком, невисокого зросту. Був одягнутий у джинсову куртку і темно-синю бейсболку.

Згодом у соцмережах виклали відео, на якому імовірний убивця іде на місце злочину.

Загиблі і поранені

Відомо про трьох загиблих. П’ятеро людей отримали поранення.

Поліція закликала студентів та викладачів університету сховатися, оскільки стрілець ще не затриманий, тож існує загроза продовження стрілянини.

Нагадаємо, що 22 січня озброєний чоловік відкрив стрілянину в парку Монтерей у Каліфорнії. Внаслідок нападу загинуло 10 людей.

Стрілянина сталася неподалік від місця святкування китайського Нового року за місячним календарем. Десятки тисяч зібралися в суботу на початок дводенного фестивалю, одного з найбільших заходів у регіоні за місячним новорічним календарем.

Фото: Rival Times