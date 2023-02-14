В університеті Мічігану сталася стрілянина

У США влаштували стрілянину в університеті: є загиблі
В університеті штату Мічіган сталася стрілянина, внаслідок якої троє людей загинуло, п’ять отримали поранення різного ступеню тяжкості. Поліція досі не затримала стрільця.
Про це повідомляє видання BBC.
-
Правоохоронці передали до суду справу щодо злочинця, який представлявся СБУ
-
Росіяни за добу обстріляли майже два десятки населених пунктів Харківщини: наслідки ударів
-
Повітряна тривога у більшості областей: українців просять пройти в укриття
-
Нову Зеландію охопив потужний циклон "Габріель": люди екстрено евакуюються
-
США попередили Україну про переломний момент у війні і готують 10-мільярдну допомогу, — ЗМІ
-
Кредит від МВФ під час війни: не отримати неможливо
-
Окупанти за добу 54 рази обстріляли Херсонщину: двоє людей загинули
-
Курс долара в Україні: аналітики дали прогноз до кінця тижня
-
"Треба все відбудовувати з нуля", — про долю харківського екопарку розповів його засновник
-
День святого Валентина 2023: чутливі та романтичні привітання для закоханих
Стрілянина в університеті
В університетському кампусі американського міста Іст-Лансінг сталася стрілянина.
Озброєний чоловік прийшов до університету штату Мічіган, де почав стріляти по студентах та викладачах.
Персона стрільця
Поліція оприлюднила фото підозрюваного.
Він є чорним чоловіком, невисокого зросту. Був одягнутий у джинсову куртку і темно-синю бейсболку.
Згодом у соцмережах виклали відео, на якому імовірний убивця іде на місце злочину.
February 14, 2023
Загиблі і поранені
Відомо про трьох загиблих. П’ятеро людей отримали поранення.
Поліція закликала студентів та викладачів університету сховатися, оскільки стрілець ще не затриманий, тож існує загроза продовження стрілянини.
Нагадаємо, що 22 січня озброєний чоловік відкрив стрілянину в парку Монтерей у Каліфорнії. Внаслідок нападу загинуло 10 людей.
Стрілянина сталася неподалік від місця святкування китайського Нового року за місячним календарем. Десятки тисяч зібралися в суботу на початок дводенного фестивалю, одного з найбільших заходів у регіоні за місячним новорічним календарем.
Фото: Rival Times