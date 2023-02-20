Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Мир arrow В США все больше пассажиров пытаются пронести оружие через службу безопасности аэропорта arrow

В США все больше пассажиров пытаются пронести оружие через службу безопасности аэропорта

20 февраля 2023 23:32
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь
В США все больше пассажиров пытаются пронести оружие через службу безопасности аэропорта
Международный аэропорт Индианаполиса обнаружил четыре отдельных заряженных ружья за семь дней
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь

В некоторых частях США все большее количество людей пытаются незаконно пронести оружие в аэропортах. Несмотря на то, что 2022 год был рекордным по количеству найденного оружия на контрольно-пропускных пунктах, TSA говорит, что 2023 год вполне может его побить.

Об этом сообщает BBC.

Читайте также:

Подробности

Правоохранители в Сиэтле, Вашингтоне и Индианаполисе начали поднимать тревогу.

В 2022 году TSA перехватила 6542 оружия на контрольно-пропускных пунктах в аэропортах США. Известно, что около 88% из них были снаряжены боеприпасами.

Администрация транспортной безопасности сообщает, что в некоторых аэропортах наблюдается всплеск количества, опережающего аналогичные показатели в прошлом году.

В январе в Вашингтонском национальном аэропорту имени Рональда Рейгана три ружья прошли через контрольно-пропускной пункт TSA за одну неделю. Международный аэропорт Индианаполиса обнаружил четыре отдельных заряженных ружья за семь дней.

"Очень тревожно, что столько пассажиров Индианаполиса приняли безответственное решение принести огнестрельное оружие на контрольно-пропускной пункт только в первый месяц года", — сказал директор федеральной безопасности TSA в Индиане Аарон Батт.

Аэропорт США

"Этот вопрос, который необходимо решить, поскольку мы достигли неприемлемого уровня огнестрельного оружия, проходящего через наши контрольно-пропускные пункты", — подчеркнул директор федеральной безопасности TSA штата Небраска Брайан Шихабель.

Напомним, на ярмарке современного искусства в центре Майами Арт Винвуд произошла курьезная ситуация. Пожилая женщина решила проверить, настоящая ли скульптура одного из популярных в США художников — Джеффа Кунса — и разбила ее.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Оновлено

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

23:53 Пригожин снова вербует зэков в российских колониях: видео

Оновлено

23:51 Оккупанты обстреляли Харьковщину ракетами С-300, взрывы слышны и в Херсоне

22:51 Именно сейчас и именно в Украине решается судьба мирового порядка, — Зеленский

22:30 Президент США Джо Байден прибыл в Польшу

22:12 "Реал" еще не проиграл титул "Барселоне" в Ла Лиге": Клопп похвалил Анчелотти

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:11 Прямые и умышленные нападения на ЛГБТ-сообщество в Европе и Центральной Азии резко возросли

21:39 Способен снимать самые мелкие объекты: аксессуар за 960 грн стал хитом TikTok

21:33 "Будьте осторожны на дороге": народный синоптик предупреждает украинцев об ухудшении погоды

21:32 Рынок криптовалют: почему инвесторы советуют вкладывать в биткоин

21:21 Жена Криштиану Роналду удивила необычными съемками: португалец собирается в Милан

Новина з відео

20:49 Карлик-монстр верхом на танке: на карнавале в Италии высмеяли путина (ВИДЕО)

Новина з відео

20:02 Барских показал, как записывал новую чувственную песню, премьера которой запланирована на 24 февраля

Новина з відео

19:32 "Поддержка МВФ создает для Украины возможность оставаться сильной": Зеленский встретился с Кристалиной Георгиевой

Новина з відео

19:21 "С этого началась моя борьба за Украину": Клопотенко о Дне памяти Небесной Сотни

Новина з відео

18:53 Вениславский прокомментировал визит Байдена и новый пакет военной помощи от США: видео

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

18:40 Grain From Ukraine: пятое судно с украинским зерном вышло в направлении Африки

Новина з відео

17:09 Дэвид и Виктория Бекхэм трогательно поздравили младшего сына с 18-летием

Новина з відео

15:59 Чарльз III встретился с украинскими военными, которые проходят обучение в Великобритании

Новина з відео

14:03 "Ощущаем поддержку": Зеленский поделился кадрами прибытия Байдена в Киев

Новина з відео

13:37 Безопасное море: у бойцов ВМС прошли обучения на противоминном корабле

Эксклюзив

19:38 Четкий сигнал на болота отправлен: итоги засекреченного 5-часового визита Байдена в Киев

Рік великої війни

18:20 По призыву души и по Божьему благословению: Андрей Цимко — путь от иконописца к военному

17:00 "Байден ненастоящий, тревога фальшивая!": как реагировали в россии на визит президента США в Киев

12:42 АТБ и киевское мороженое: соцсети взорвались мемами в честь приезда Байдена в Украину

Рік великої війни

10:00 "Каждый может спасти чью-то жизнь": Харьковскому центру крови нужно больше доноров

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:00 Что такое "критическое игнорирование", и как оно помогает чистить информационное пространство

Эксклюзив

12:00 Как создать гостинично-туристический бизнес во время пандемии Covid и развить его во время войны: опыт Poderey Villas

Эксклюзив

08:00 Трофейное оружие: чем ВСУ усилили свою мощь. БМП

Оновлено

15:00 Сидеть весь день вредно для здоровья — ученые нашли простой способ этому противостоять

10:00 Израиль слезает с забора: помощь Украине будет увеличена, вопрос с поставками оружия остался открытым

Актуальное по теме

None 20 Февраль 23:56

Пригожин снова вербует зэков в российских колониях: видео

None 20 Февраль 23:51

Оккупанты обстреляли Харьковщину ракетами С-300, взрывы слышны и в Херсоне

None 20 Февраль 23:09

Именно сейчас и именно в Украине решается судьба мирового порядка, — Зеленский

None 21 Февраль 00:07

Президент США Джо Байден прибыл в Польшу

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB