В США все больше пассажиров пытаются пронести оружие через службу безопасности аэропорта
В некоторых частях США все большее количество людей пытаются незаконно пронести оружие в аэропортах. Несмотря на то, что 2022 год был рекордным по количеству найденного оружия на контрольно-пропускных пунктах, TSA говорит, что 2023 год вполне может его побить.
Об этом сообщает BBC.
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Правоохранители в Сиэтле, Вашингтоне и Индианаполисе начали поднимать тревогу.
В 2022 году TSA перехватила 6542 оружия на контрольно-пропускных пунктах в аэропортах США. Известно, что около 88% из них были снаряжены боеприпасами.
Администрация транспортной безопасности сообщает, что в некоторых аэропортах наблюдается всплеск количества, опережающего аналогичные показатели в прошлом году.
В январе в Вашингтонском национальном аэропорту имени Рональда Рейгана три ружья прошли через контрольно-пропускной пункт TSA за одну неделю. Международный аэропорт Индианаполиса обнаружил четыре отдельных заряженных ружья за семь дней.
"Очень тревожно, что столько пассажиров Индианаполиса приняли безответственное решение принести огнестрельное оружие на контрольно-пропускной пункт только в первый месяц года", — сказал директор федеральной безопасности TSA в Индиане Аарон Батт.
"Этот вопрос, который необходимо решить, поскольку мы достигли неприемлемого уровня огнестрельного оружия, проходящего через наши контрольно-пропускные пункты", — подчеркнул директор федеральной безопасности TSA штата Небраска Брайан Шихабель.
Напомним, на ярмарке современного искусства в центре Майами Арт Винвуд произошла курьезная ситуация. Пожилая женщина решила проверить, настоящая ли скульптура одного из популярных в США художников — Джеффа Кунса — и разбила ее.