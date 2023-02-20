У США все більше пасажирів намагаються пронести зброю через службу безпеки аеропорту

Міжнародний аеропорт Індіанаполіса виявив чотири окремі заряджені рушниці за сім днів

У деяких частинах США все більше людей намагаються незаконно пронести зброю в аеропортах. Попри те, що 2022 рік був рекордним за кількістю знайденої зброї на контрольно-пропускних пунктах, TSA каже, що 2023 рік цілком може його побити.

Про це повідомляє BBC.

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Правоохоронці в Сіетлі, Вашингтоні та Індіанаполісі почали підіймати тривогу.

У 2022 році TSA перехопила 6542 зброї на контрольно-пропускних пунктах в аеропортах США. Відомо, що близько 88% з них були споряджене боєприпасами.

Адміністрація транспортної безпеки повідомляє, що в деяких аеропортах спостерігається сплеск кількості, що випереджає аналогічні показники минулого року.

У січні у Вашингтонському національному аеропорту імені Рональда Рейгана три рушниці пройшли через контрольно-пропускний пункт TSA за один тиждень. Міжнародний аеропорт Індіанаполіса виявив чотири окремі заряджені рушниці за сім днів.

"Дуже тривожно, що стільки пасажирів Індіанаполіса прийняли безвідповідальне рішення принести вогнепальну зброю на контрольно-пропускний пункт лише в перший місяць року", — сказав директор федеральної безпеки TSA в Індіані Аарон Батт.

"Це питання, яке необхідно вирішити, оскільки ми досягли неприйнятного рівня вогнепальної зброї, що проходить через наші контрольно-пропускні пункти", — наголосив директор федеральної безпеки TSA штату Небраска Браян Шихабель.

Нагадаємо, на ярмарці сучасного мистецтва в центрі Маямі Арт Вінвуд трапилася курйозна ситуація. Літня жінка вирішила перевірити, чи справжньою є скульптура одного з популярних у США митців — Джеффа Кунса — та розбила її.