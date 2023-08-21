В США призвали своих граждан немедленно уехать из Беларуси
Американцев просят быстро уехать из Беларуси из-за того, что Литва закрывает два пограничных перехода. В правительстве страны было принято такое решение 18 августа.
Об этом сообщило посольство США в Беларуси.
Пограничные переходы с Беларусью были закрыты в Тверецюс/Видзы и Сумскас/Лоша.
Действующие пограничные переходы
В настоящее время функционируют четыре перехода, а именно:
- Лаворишкес/Котлова,
- Мядининкай/Каменный,
- Райгардас/Привалка,
- Шальчининкай/Бенякони.
Однако в правительствах Польши, Литвы и Латвии отметили, что скоро будут и дальше закрывать пограничные переходы с Беларусью.
Почему запрещено ездить в страну
"Не ездите в Беларусь из-за постоянного содействия белорусскими властями непровоцированного нападения России на Украину, наращивания российских военных сил в Беларуси, произвольного применения местных законов, потенциальных гражданских беспорядков, риска задержания и ограниченных возможностей посольства помочь гражданам США, проживающим в Беларуси или путешествующим в нее", — говорится в сообщении.
Кроме того, гражданам США запретили также въезжать в Польшу из Беларуси по сухопутному пути. Также в посольстве не рекомендуют ехать в Россию и Украину.
Напомним, в четверг, 17 августа, в эфире государственного телевидения президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что РБ готова использовать ядерное оружие. Белорусский диктатор считает, что вокруг границ его государства растет напряжение со странами НАТО.