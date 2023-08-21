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В США призвали своих граждан немедленно уехать из Беларуси

21 августа 2023 22:52
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В США призвали своих граждан немедленно уехать из Беларуси
Граница Беларуси. Фото: depositphotos.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Американцев просят быстро уехать из Беларуси из-за того, что Литва закрывает два пограничных перехода. В правительстве страны было принято такое решение 18 августа.

Об этом сообщило посольство США в Беларуси.

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Действующие пограничные переходы

В настоящее время функционируют четыре перехода, а именно:

  • Лаворишкес/Котлова,
  • Мядининкай/Каменный,
  • Райгардас/Привалка,
  • Шальчининкай/Бенякони.

Однако в правительствах Польши, Литвы и Латвии отметили, что скоро будут и дальше закрывать пограничные переходы с Беларусью.

Почему запрещено ездить в страну

"Не ездите в Беларусь из-за постоянного содействия белорусскими властями непровоцированного нападения России на Украину, наращивания российских военных сил в Беларуси, произвольного применения местных законов, потенциальных гражданских беспорядков, риска задержания и ограниченных возможностей посольства помочь гражданам США, проживающим в Беларуси или путешествующим в нее", — говорится в сообщении. 
 
Кроме того, гражданам США запретили также въезжать в Польшу из Беларуси по сухопутному пути. Также в посольстве не рекомендуют ехать в Россию и Украину. 
 
Напомним, в четверг, 17 августа, в эфире государственного телевидения президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что РБ готова использовать ядерное оружие. Белорусский диктатор считает, что вокруг границ его государства растет напряжение со странами НАТО.

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