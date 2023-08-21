У США закликали своїх громадян негайно виїхати з Білорусі
Американців просять швидко виїхати з Білорусі через те, що Литва закриває два прикордонні переходи. В уряді країни прийняли таке рішення 18 серпня.
Про це повідомило посольство США у Білорусі.
Прикордонні переходи з Білоруссю були закриті в Тверецюс/Відзи і Сумскас/Лоша.
Діючі прикордонні переходи
Нині функціонують чотири переходи, а саме:
- Лаворішкес/Котлова,
- Мядінінкай/Кам'яний,
- Райгардас/Привалка,
- Шальчінінкай/Беняконі.
Проте в урядах Польщі, Литви та Латвії зауважили, що скоро будуть і далі закривати прикордонні переходи з Білоруссю.
Чому заборонено їздити до країни
"Не їздіть до Білорусі через постійне сприяння білоруською владою неспровокованому нападу Росії на Україну, нарощування російських військових сил у Білорусі, свавільне застосування місцевих законів, потенційні громадянські заворушення, ризик затримання та обмежені можливості посольства допомогти громадянам США, які проживають у Білорусі або подорожують до неї", — йдеться у повідомленні.
Крім того, громадянам США заборонили також в'їжджати до Польщі з Білорусі сухопутним шляхом. Також у посольстві не рекомендують їхати в Росію та Україну.
Нагадаємо, у четвер, 17 серпня, у етері державного телебачення президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що РБ готова використати ядерну зброю. Білоруський диктатор вважає, що навколо кордонів його держави зростає напруга з країнами НАТО.