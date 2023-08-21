У США закликали своїх громадян негайно виїхати з Білорусі

Кордон Білорусі. Фото: depositphotos.com

Американців просять швидко виїхати з Білорусі через те, що Литва закриває два прикордонні переходи. В уряді країни прийняли таке рішення 18 серпня.

Про це повідомило посольство США у Білорусі.

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Діючі прикордонні переходи

Нині функціонують чотири переходи, а саме:

Лаворішкес/Котлова,

Мядінінкай/Кам'яний,

Райгардас/Привалка,

Шальчінінкай/Беняконі.

Проте в урядах Польщі, Литви та Латвії зауважили, що скоро будуть і далі закривати прикордонні переходи з Білоруссю.

Чому заборонено їздити до країни

"Не їздіть до Білорусі через постійне сприяння білоруською владою неспровокованому нападу Росії на Україну, нарощування російських військових сил у Білорусі, свавільне застосування місцевих законів, потенційні громадянські заворушення, ризик затримання та обмежені можливості посольства допомогти громадянам США, які проживають у Білорусі або подорожують до неї", — йдеться у повідомленні.

Крім того, громадянам США заборонили також в'їжджати до Польщі з Білорусі сухопутним шляхом. Також у посольстві не рекомендують їхати в Росію та Україну.

Нагадаємо, у четвер, 17 серпня, у етері державного телебачення президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що РБ готова використати ядерну зброю. Білоруський диктатор вважає, що навколо кордонів його держави зростає напруга з країнами НАТО.