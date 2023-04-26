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В США заверили, что ВСУ получили почти все оружие для предстоящего контрнаступления

26 апреля 2023 22:37
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В США заверили, что ВСУ получили почти все оружие для предстоящего контрнаступления
Главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Вооруженные силы Украины получили уже более 98% необходимого оружия для предстоящего контрнаступления против российских войск. В США уверены, что у украинских военных все преимущества для боев.

Об этом заявил в Конгрессе главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи, сообщает агентство Reuters.

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Каволи рассказал, что Украина и ее западные союзники вместе подсчитали, сколько вооружения нужно силам обороны для контрнаступления, после чего партнеры Украины начали поставки.

Генерал подчеркнул, что в Украину уже прибыли более 98% обещанных боевых машин, а также отметил "щедрость" союзников при поставке танков и бронированных боевых машин.

"Я очень уверен, что мы доставили необходимое им оборудование и мы также продолжим работу, чтобы поддерживать их операции", — сказал он.

По словам Каволи, результаты моделирования, проведенного вместе с украинцами, позволяют говорить, что защитники Украины "в хорошей позиции" для контрнаступления.

Напомним, недавно Институт изучения войны оценил возможности Украины для контрнаступления.

Они предполагают, что Украина будет иметь достаточное количество танков и бронетранспортеров различных типов в своих подразделениях для поддержки расширенного механизированного маневра, а также достаточное количество всех видов боеприпасов, включая артиллерию, и что Украина сможет проводить длительные высокоточные удары на дальности с HIMARS и других подобных систем, поддерживающие маневровые операции, как это было раньше.

Также советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил важность информационной тишины перед контрнаступлением ВСУ.

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