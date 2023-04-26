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У США запевнили, що ЗСУ отримали майже всю зброю для майбутнього контрнаступу

26 квітня 2023 22:37
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У США запевнили, що ЗСУ отримали майже всю зброю для майбутнього контрнаступу
Головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі. Фото: Reuters
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Збройні сили України отримали вже понад 98% необхідної зброї для майбутнього контрнаступу проти російських військ. У США впевнені, що українські військові мають всі переваги для боїв.

Про це заявив в Конгресі головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі, повідомляє агентство Reuters.

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Каволі розповів, що Україна та її західні союзники разом підрахували, скільки озброєння потрібно Силам оборони для контрнаступу, після чого партнери України почали постачання.

Генерал наголосив, що в Україну вже прибули понад 98% обіцяних бойових машин, а також відзначив "щедрість" союзників під час постачання танків і броньованих бойових машин.

"Я дуже впевнений, що ми доставили необхідне їм обладнання, і ми також продовжимо роботу, щоб підтримувати їхні операції", — сказав він.

За словами Каволі, результати моделювання, проведеного разом з українцями, дозволяють казати, що захисники України "в хорошій позиції" для контрнаступу.

Нагадаємо, нещодавно Інститут вивчення війни оцінив можливості України для контрнаступу.

Вони припускають, що Україна матиме достатню кількість танків і бронетранспортерів різних типів у своїх підрозділах для підтримки розширеного механізованого маневру, а також достатню кількість боєприпасів усіх видів, включаючи артилерію, і що Україна зможе проводити тривалі високоточні удари на дальності з HIMARS та інших подібних систем, що підтримують маневрові операції, як це було раніше.

Також радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк наголосив на важливості інформаційної тиші перед контрнаступом ЗСУ.

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