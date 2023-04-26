У США запевнили, що ЗСУ отримали майже всю зброю для майбутнього контрнаступу
Збройні сили України отримали вже понад 98% необхідної зброї для майбутнього контрнаступу проти російських військ. У США впевнені, що українські військові мають всі переваги для боїв.
Про це заявив в Конгресі головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі, повідомляє агентство Reuters.
Зброя для контрнаступу ЗСУ
Каволі розповів, що Україна та її західні союзники разом підрахували, скільки озброєння потрібно Силам оборони для контрнаступу, після чого партнери України почали постачання.
Генерал наголосив, що в Україну вже прибули понад 98% обіцяних бойових машин, а також відзначив "щедрість" союзників під час постачання танків і броньованих бойових машин.
"Я дуже впевнений, що ми доставили необхідне їм обладнання, і ми також продовжимо роботу, щоб підтримувати їхні операції", — сказав він.
За словами Каволі, результати моделювання, проведеного разом з українцями, дозволяють казати, що захисники України "в хорошій позиції" для контрнаступу.
Нагадаємо, нещодавно Інститут вивчення війни оцінив можливості України для контрнаступу.
Вони припускають, що Україна матиме достатню кількість танків і бронетранспортерів різних типів у своїх підрозділах для підтримки розширеного механізованого маневру, а також достатню кількість боєприпасів усіх видів, включаючи артилерію, і що Україна зможе проводити тривалі високоточні удари на дальності з HIMARS та інших подібних систем, що підтримують маневрові операції, як це було раніше.
Також радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк наголосив на важливості інформаційної тиші перед контрнаступом ЗСУ.