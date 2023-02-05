Заморозки в США - установлен температурный рекорд

Сильные заморозки в США

В конце недели температура ветра горы Вашингтон в американском штате Нью-Гемпшир опустилась до -42°С. Таким образом, в США зарегистрировали рекордные заморозки.

Об этом пишет The Washington Post.

Похолодание в США

Видео, записанные некоммерческой обсерваторией Маунт-Вашингтон, показывают, как экстремально холодный и сильный ветер со скоростью более 100 миль в час от арктического воздушного потока обрушился на вершину в пятницу днем ​​и сделал гору с самой высокой вершиной на северо-востоке похожей на другую планету.

Обсерватория Маунт-Вашингтон написала в Твиттере в пятницу днем, что дневной рекорд температуры, установленный в 1963 году, побит и что "ожидается, что за ночь температура упадет еще ниже". И оно так и было, опустившись до минус 108, по данным Национальной метеорологической службы.

Также метеорологи попросили туристов держаться подальше от маршрутов. Сильный ветер может привести к обморожению открытых участков кожи менее, чем за минуту.

Напомним, что снежная лавина сошла с гор в городе Ньингчи в Тибетском автономном округе Китая. В результате погибли 28 человек.

Трагедия на юго-западе страны произошла вечером 17 января. Однако все это время на месте трагедии шли спасательные работы. Известно, что в результате схода снега погибли 28 человек.

По данным СМИ, лавина зашла на выезде из тоннеля между двумя населенными пунктами — Пай и Медог. Предварительно, лавина сошла из-за сильного ветра и повышения температуры воздуха.

Снег заблокировал выход из тоннеля. Для его расчистки было привлечено более 1300 человек и 236 единиц техники и оборудования.