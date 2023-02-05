Заморозки в США – встановлено температурний рекорд

Сильні заморозки у США

Наприкінці тижня температура вітру Вашингтона в американському штаті Нью-Гемпшир опустилася до -42°С. Таким чином, у США зареєстрували рекордні заморозки.

Про це пише The Washington Post.

Похолодання у США

Відео, записані некомерційною обсерваторією Маунт-Вашингтон, показують, як екстремально холодний і сильний вітер зі швидкістю понад 100 миль на годину від арктичного повітряного потоку обрушився на вершину в п'ятницю вдень і зробив гору з найвищою вершиною на північному сході. планети.

Обсерваторія Маунт-Вашингтон написала у Твіттері в п'ятницю вдень, що денний рекорд температури, встановлений у 1963 році, побитий і що "очікується, що за ніч температура впаде ще нижче". І воно так і було, опустившись до мінус 108, за даними Національної метеорологічної служби.

Також метеорологи попросили туристів триматися якомога далі від маршрутів. Сильний вітер може призвести до обмороження відкритих ділянок шкіри менш ніж за хвилину.

Нагадаємо, що снігова лавина зійшла з гір у місті Ньінгчі в автономному окрузі Тибету Китаю. В результаті загинули 28 людей.

Трагедія на південному заході країни сталася увечері 17 січня. Проте весь цей час на місці трагедії відбувалися рятувальні роботи. Відомо, що внаслідок сходження снігу загинули 28 людей.

За даними ЗМІ, лавина зайшла на виїзді з тунелю між двома населеними пунктами — Пай та Медог. Попередньо лавина зійшла через сильний вітер і підвищення температури повітря.

Сніг заблокував вихід із тунелю. Для його розчищення було залучено понад 1300 осіб та 236 одиниць техніки та обладнання.