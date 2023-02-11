Россиянка пыталась убить украинку чизкейком

В США осудили россиянку, которая пыталась убить украинку отравленным чизкейком
В Нью-Йорке 47 летняя Виктория Насирова хотела отравить украинку Ольгу Цвик отравленным чизкейком. Причиной стало схожесть женщин.
Об этом пишет The Guardian.
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Отравление чизкейком
В сообщении указывается, что после убийства Насирова хотела украсть паспорт украинки и выдать себя за нее.
Известно, что 47-летняя Виктория Насирова — родом из города Армавир в Краснодарском крае. Она переехала в США из рф, где разыскивалась за другое убийство.
По словам прокуроров, 28 августа 2016 года Насирова принесла чизкейк в дом Ольги Цвик в районе Форест-Хиллз в Квинсе.
Когда Ольга съела чизкейк, ей стало плохо и она потеряла сознание. Подруга женщины нашла ее в постели почти в коме и отвезла в больницу.
Украинку спасли, но когда она вернулась домой, то обнаружила, что ее паспорт, разрешение на работу, золотое кольцо и другие драгоценности исчезли. Вскоре Викторию Насирову арестовали. Ей грозит до 25 лет лишения свободы.
Напомним, что в Одесской области произошло чрезвычайное событие. Школьник из-за передозировки медикаментами попал в больницу.
Пострадавшим оказался 14-летний молодой человек. Бригада "скорой" госпитализировала его в Одесскую областную детскую клиническую больницу с острым отравлением.
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