Росіянка намагалася вбити українку чізкейком

Вікторія Насірова

У Нью-Йорку 47-річна Вікторія Насірова хотіла отруїти українку Ольгу Цвік отруєним чизкейком. Причиною стало схожість жінок.

Про це пише The Guardian.

Отруєння чизкейком

У повідомленні зазначається, що після вбивства Насірова хотіла вкрасти паспорт українки та видати себе за неї.

Відомо, що 47-річна Вікторія Насірова — родом із міста Армавір у Краснодарському краї. Вона переїхала до США із росії, де розшукувалася за інше вбивство.

За словами прокурорів, 28 серпня 2016 року Насірова принесла чизкейк до будинку Ольги Цвік у районі Форест-Хіллз у Квінсі.

Коли Ольга з'їла чизкейк, їй стало погано і вона знепритомніла. Подруга жінки знайшла її в ліжку майже у комі та відвезла до лікарні.

Українку врятували, але коли вона повернулася додому, то виявила, що її паспорт, дозвіл на роботу, золоту каблучку та інші коштовності зникли. Незабаром Вікторію Насірову заарештували. Їй загрожує до 25 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в Одеській області сталася надзвичайна подія. Школяр через передозування медикаментами потрапив до лікарні.

Постраждалим виявився 14-річний хлопець. Бригада "швидкої" госпіталізувала його до Одеської обласної дитячої клінічної лікарні з гострим отруєнням.

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