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В столице Израиля произошла стрельба: полиция говорит о теракте

18 апреля 2023 08:40
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В столице Израиля произошла стрельба: полиция говорит о теракте
Полиция Израиля в Иерусалиме. Фото: Reuters/Ammar Awad
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

На одной из улиц Иерусалима неизвестный обстрелял автомобиль. Водитель автомобиля, несмотря на ранения, смог доехать до полицейского участка и рассказать о нападении.

Об этом сообщает израильское издание Newsru.

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В столице Израиля в Иерусалиме произошла стрельба.

Неизвестный злоумышленник обстрелял обстрелянный автомобиль. Нападавший скрылся, в результате стрельбы ранения получили два 50-летних мужчины, которые находились в машине.

Что говорят полиция и медики

Представитель медицинской службы "Маген Давид Адом" Нир Бузагло заявил, что пострадавшие смогли продолжить движение, доехали до полицейского отделения, где рассказали об инциденте.

Туда же были вызваны бригады скорой помощи, которые были эвакуированы ранеными в больнице.

Полиция отметила, что скорее всего этот инцидент является террористическим актом.

Впоследствии полицейские сообщили, что неподалеку от места стрельбы был обнаружен пистолет "Карл Густав", который, скорее всего, и использовался для нападения на автомобиль.

Напомним, что 7 апреля в другом израильском городе, Тель-Авиве было совершено сразу два теракта. В одном случае неизвестный открыл стрельбу по людям на улице, в другом террорист совершил наезд на автомобиле в толпу туристов.

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