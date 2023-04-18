У столиці Ізраїля сталася стрілянина: поліція говорить про теракт
На одній із вулиць Єрусалима невідомий обстріляв автомобіль. Водій автівки попри поранення зміг доїхати до поліцейського відділку і розповісти про напад.
Про це повідомляє ізраїльське видання Newsru.
Стрілянина в Єрусалимі
У столиці Ізраїля Єрусалимі сталася стрілянина.
Невідомий зловмисник обстріляв обстріляв автомобіль. Нападник втік, внаслідок стрілянини поранення отримали два 50-річні чоловіки, які перебували в машині.
Що говорять поліція і медики
Представник медичної служби "Маген Давид Адом" Нір Бузагло заявив, що постраждалі змогли продовжити рух, доїхали до поліцейського відділку, де розповіли про інцидент.
Туди ж були викликані бригади швидкої допомоги, які евакуювали поранених у лікарні.
Поліція зазначила, що, скоріш за все, цей інцидент є терористичним актом.
Згодом поліцейські повідомили, що неподалік від місця стрілянини був знайдений пістолет "Карл Густав", який, скоріш за все, і використовувався для нападу на автомобіль.
Нагадаємо, що 7 квітня в іншому ізраїльському місті, Тель-Авіві, було здійснено відразу два теракти. В одному випадку невідомий відкрив стрілянину по людях на вулиці, в іншому — терорист здійснив наїзд на автомобілі у натовп туристів.