У столиці Ізраїля сталася стрілянина: поліція говорить про теракт

Поліція Ізраїля у Єрусалимі. Фото: Reuters/Ammar Awad

На одній із вулиць Єрусалима невідомий обстріляв автомобіль. Водій автівки попри поранення зміг доїхати до поліцейського відділку і розповісти про напад.

Про це повідомляє ізраїльське видання Newsru.

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У столиці Ізраїля Єрусалимі сталася стрілянина.

Невідомий зловмисник обстріляв обстріляв автомобіль. Нападник втік, внаслідок стрілянини поранення отримали два 50-річні чоловіки, які перебували в машині.

Що говорять поліція і медики

Представник медичної служби "Маген Давид Адом" Нір Бузагло заявив, що постраждалі змогли продовжити рух, доїхали до поліцейського відділку, де розповіли про інцидент.

Туди ж були викликані бригади швидкої допомоги, які евакуювали поранених у лікарні.

Поліція зазначила, що, скоріш за все, цей інцидент є терористичним актом.

Згодом поліцейські повідомили, що неподалік від місця стрілянини був знайдений пістолет "Карл Густав", який, скоріш за все, і використовувався для нападу на автомобіль.

Нагадаємо, що 7 квітня в іншому ізраїльському місті, Тель-Авіві, було здійснено відразу два теракти. В одному випадку невідомий відкрив стрілянину по людях на вулиці, в іншому — терорист здійснив наїзд на автомобілі у натовп туристів.