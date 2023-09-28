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В столице Узбекистана произошел мощный взрыв: что известно

28 сентября 2023 08:18
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В столице Узбекистана произошел мощный взрыв: что известно
Пожар, возникший в результате взрыва в Узбекистане. Фото: соцсети
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В ночь на 28 сентября, в столице Узбекистана, Ташкенте, раздался мощный взрыв вблизи местного аэропорта. На месте сразу поднялся масштабный пожар.

Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций Узбекистана.

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Сообщается, что инцидент зафиксирован около 02:43 на одном из складских помещений, расположенном в микрорайоне "Строители". На видео, которое распространяют в сети, виден масштабный пожар.

В ведомстве сразу опровергли информацию некоторых СМИ о том, что взрыв и пожар не произошли в результате авиакатастрофы. Как объяснили, причиной инцидента стало попадание молнии.

"Некоторые соцсети распространяют фейковые новости о том, что инцидент в Сергелийском районе "произошел в результате авиакатастрофы". Это не правда. Пожар произошел на складе ООО Интер Логистик", — говорится в сообщении.

На место происшествия отправились 16 бригад спасателей и три аварийных грузовика. Около 05:02 по местному времени им удалось локализовать пожар. По данным МЧС, ситуация полностью контролируется.

Информации о случаях травм или гибели пока нет.

Напомним, что в Ираке из-за масштабного пожара, возникшего на праздновании свадьбы 26 сентября, погибли более 100 человек. Еще 150 человек получили ранения.

Добавим, 25 сентября в селе Красноилье, Верховинского района загорелось здание комплекса "Сяйво Карпат". На момент возгорания в здании находились 160 человек, из которых 148 — это дети, приехавшие в Карпаты на отдых. Спасатели их эвакуировали.

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