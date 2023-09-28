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У столиці Узбекистану стався потужний вибух: що відомо

28 вересня 2023 08:18
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У столиці Узбекистану стався потужний вибух: що відомо
Пожежа, яка виникла внаслідок вибуху в Узбекистані. Фото: соцмережі
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У ніч проти 28 вересня, у столиці Узбекистану, Ташкенті, пролунав потужний вибух поблизу місцевого аеропорту. На місці відразу здійнялася масштабна пожежа.

Про це повідомили у Міністерстві з надзвичайних ситуацій Узбекистану.

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Повідомляється, що інцидент зафіксували близько 02:43 на одному зі складських приміщень, яке розташоване в мікрорайоні "Будівельники". На відео, яке поширюють у мережі, видно масштабну пожежу. 

У відомстві відразу спростували інформацію деяких ЗМІ про те, що вибух і пожежа не сталися внаслідок авіакатастрофи. Як пояснили, причиною інциденту стало влучання блискавки. 

"Деякі соцмережі поширюють фейкові новини про те, що інцидент у Сергелійському районі "стався внаслідок авіакатастрофи". Це не правда. Пожежа сталася на складі ТОВ Інтер Логістик", — йдеться у повідомленні. 

На місце події вирушили 16 бригад рятувальників та три аварійні вантажівки. Близько 05:02 за місцевим часом їм вдалося локалізували пожежу. За даними МНС, ситуація повністю контрольована.

Інформації про випадки травмувань чи загибелі наразі немає.

Нагадаємо, що в Іраку через масштабну пожежу, яка виникла на святкуванні весілля 26 вересня, загинули понад 100 людей. Ще 150 осіб отримали поранення.

Додамо, 25 вересня у селі Красноїлля, Верховинського району загорілася будівля відпочинкового комплексу "Сяйво Карпат". На момент займання у будівлі перебувало 160 людей, з яких 148 – це діти, які приїхали у Карпати на відпочинок. Рятувальники їх евакуювали.

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