У столиці Узбекистану стався потужний вибух: що відомо

Пожежа, яка виникла внаслідок вибуху в Узбекистані. Фото: соцмережі

У ніч проти 28 вересня, у столиці Узбекистану, Ташкенті, пролунав потужний вибух поблизу місцевого аеропорту. На місці відразу здійнялася масштабна пожежа.

Про це повідомили у Міністерстві з надзвичайних ситуацій Узбекистану.

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Повідомляється, що інцидент зафіксували близько 02:43 на одному зі складських приміщень, яке розташоване в мікрорайоні "Будівельники". На відео, яке поширюють у мережі, видно масштабну пожежу.

У відомстві відразу спростували інформацію деяких ЗМІ про те, що вибух і пожежа не сталися внаслідок авіакатастрофи. Як пояснили, причиною інциденту стало влучання блискавки.

"Деякі соцмережі поширюють фейкові новини про те, що інцидент у Сергелійському районі "стався внаслідок авіакатастрофи". Це не правда. Пожежа сталася на складі ТОВ Інтер Логістик", — йдеться у повідомленні.

На місце події вирушили 16 бригад рятувальників та три аварійні вантажівки. Близько 05:02 за місцевим часом їм вдалося локалізували пожежу. За даними МНС, ситуація повністю контрольована.

Інформації про випадки травмувань чи загибелі наразі немає.

Нагадаємо, що в Іраку через масштабну пожежу, яка виникла на святкуванні весілля 26 вересня, загинули понад 100 людей. Ще 150 осіб отримали поранення.

Додамо, 25 вересня у селі Красноїлля, Верховинського району загорілася будівля відпочинкового комплексу "Сяйво Карпат". На момент займання у будівлі перебувало 160 людей, з яких 148 – це діти, які приїхали у Карпати на відпочинок. Рятувальники їх евакуювали.