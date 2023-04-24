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В Страсбурге стартовала весенняя сессия ПАСЕ: ключевые темы

24 апреля 2023 13:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Страсбурге стартовала весенняя сессия ПАСЕ: ключевые темы
Парламентская ассамблея Совета Европы. Фото: REUTERS/Vincent Kessler
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 24 апреля, в Страсбурге началась весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Она продлится до 28 апреля.

Об этом сообщает "Европейская правда".

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В повестке дня — срочные дебаты на тему "Положение украинского гражданского населения, включая детей, которое принудительно перемещают или переводят в РФ или украинские территории под фактическим контролем РФ". К ним онлайн присоединится первая леди Украины Елена Зеленская. Дебаты запланированы на четверг, 27 апреля.

На сессии завтра, 25 апреля, организовано публичное слушание по теме "Отстранение атлетов из России и Беларуси от участия в Олимпийских играх".

К тому же состоятся дебаты "Роль России в увеличении напряжения в Республике Молдова".

Будет обсуждена также стратегия подготовки и реагирования на потенциальные будущие природные катастрофы в контексте последних землетрясений.

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович представит свой ежегодный отчет о деятельности за 2022 год. Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич проведет час вопросов.

Напомним, у российских оккупантов существует по крайней мере пять схем похищения украинских детей. Их удалось отследить по возвращении несовершеннолетних граждан домой.

Также мы писали, что Министерство молодежи и спорта Украины опубликовало список атлетов и чиновников из России и Беларуси, поддерживающих войну, начатую РФ. В список пока попали 23 представителя спорта.

Добавим, мировая пресса обнародовала план российских властей по возвращению Молдовы под контроль Москвы. К 2030 году эта страна должна стать частью ОДКБ, а в самой Молдове должно быть обеспечено мощное российское влияние.

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