У Страсбурзі стартувала весняна сесія ПАРЄ: ключові теми

Парламентська асамблея Ради Європи. Фото: REUTERS/Vincent Kessler

Сьогодні, 24 квітня, у Страсбурзі розпочалася весняна сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. Вона триватиме до 28 квітня.

Про це повідомляє "Європейська правда".

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Що обговорять на весняній сесії ПАРЄ

У порядку денному — термінові дебати на тему "Становище українського цивільного населення, включно з дітьми, яке примусово переміщують або переводять до РФ або українських територій під фактичним контролем РФ". До них онлайн приєднається перша леді України Олена Зеленська. Дебати заплановані на четвер, 27 квітня.

На сесії завтра, 25 квітня, організовано публічне слухання на тему "Відсторонення атлетів з Росії та Білорусі від участі в Олімпійських іграх".

До того ж відбудуться дебати "Роль Росії у збільшенні напруги у Республіці Молдова".

Буде обговорено також стратегії підготовки та реагування на потенційні майбутні природні катастрофи у контексті останніх землетрусів.

Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович представить свій щорічний звіт про діяльність за 2022 рік. Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич проведе годину запитань.

Нагадаємо, в російських окупантів існує принаймні п’ять схем викрадення українських дітей. Їх вдалося відстежити під час повернення неповнолітніх громадян додому.

Також ми писали, що Міністерство молоді та спорту України опублікувало список атлетів та чиновників із Росії та Білорусі, які підтримують війну, розпочату РФ. До списку поки що потрапили 23 представники спорту.

Додамо, світова преса оприлюднила план російської влади щодо повернення Молдови під контроль Москви. До 2030 року ця країна мала стати частиною ОДКБ, а у самій Молдові мав би бути забезпечений потужний російський вплив.