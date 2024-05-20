В суде Гааги запросили ордер на арест Нетаньяху и лидеров ХАМАС

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Фото: РБК-Украина

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан обратился в суд с просьбой выпустить ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йова Галанта, а также на трех руководителей палестинской организации ХАМАС. По словам Хана, они несут ответственность за военные преступления, совершенные в ходе атак ХАМАС на Израиль и действий израильских военных в ходе операции ответ в Газе.

Соответствующее заявление было опубликовано на сайте суда в понедельник, 20 мая.

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Прокурор МКС Карим Хан настаивает на их аресте, утверждая, что достаточно оснований полагать, что упомянутые лица имеют отношение к военным преступлениям и преступлениям против человечности, совершенных на территории Газы и Израиля.

В частности, речь идет об атаке ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, которая привела к гибели примерно 1 200 человек и взятию в заложники более 200 человек, а также ответ Израиля в секторе Газа, контролируемом ХАМАС. Палестинские источники сообщают о смерти более 35 тысяч человек, преимущественно гражданских, с октября прошлого года. Прокурор обвиняет лидеров ХАМАС в массовых убийствах, похищении людей, сексуальном насилии, пытках и жестоком обращении, в частности, указывая на убийство сотен израильтян во время атаки 7 октября. Карим Хан также призывает к немедленному освобождению всех заложников, удерживаемых ХАМАСом.

Израильских чиновников прокурор обвиняет в применении голода как средства ведения войны, умышленном причинении страданий и гражданских убийствах. Он обращает внимание на ограничение доступа гуманитарных грузов к Газе, что приводит к страданиям и голоду среди мирного населения.

"Израиль, как все страны, имеет право защищать свое население. Это право, однако, не освобождает Израиль и любое другое государство от необходимости соблюдать международное гуманитарное право", — заявил прокурор.

Обвинения прокурора основываются на доказательствах, включая показания как израильтян, так и палестинцев. Судьи МКС должны решить, выдавать ли ордера на арест. Сроки рассмотрения пока неизвестны.

ХАМАС критикует заявление прокурора, утверждая, что оно ставит на один уровень "жертву и палача". Министр военного кабинета Израиля Бенни Ганц называет решение прокурора "преступлением исторических масштабов", аргументируя, что оно приравнивает демократическое государство к "кровожадной террористической организации". Израильская оппозиция также осудила заявление Хана. Ответа от Нетаньяху пока не поступало.

Напомним, в начале мая Израиль взял под контроль КПП "Рафах", отделяющий сектор Газа от Египта. Армия обороны Израиля ЦАХАЛ во время ночной операции ликвидировала около 20 боевиков, обнаружила три "важных" тоннеля и уничтожила более 150 целей.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не планирует заключать мирное соглашение с боевиками ХАМАСа. По его словам, это только приблизит следующий конфликт.