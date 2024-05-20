У суді Гааги запросили ордер на арешт Нетаньягу та лідерів ХАМАС

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу. Фото: РБК-Україна

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан звернувся до суду з проханням випустити ордер на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху, міністра оборони Йова Галанта, а також на трьох керівників палестинської організації ХАМАС. За словами Хана, вони несуть відповідальність за воєнні злочини, які були вчинені під час атак ХАМАС на Ізраїль та дій ізраїльських військових у ході операції відповідь у Газі.

Відповідну заяву опублікували на сайті суду у понеділок, 20 травня.

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Ордери на арешт лідерів ХАМАС та влади Ізраїлю

Прокурор МКС Карім Хан наполягає на їх арешті, стверджуючи, що є достатньо підстав вважати, що згадані особи мають відношення до воєнних злочинів і злочинів проти людяності, скоєних на території Гази та Ізраїлю.

Зокрема, йдеться про атаку ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, яка призвела до загибелі приблизно 1 200 осіб і взяття в заручники понад 200 людей, а також про відповідь Ізраїлю в секторі Газа, контрольованому ХАМАС. Палестинські джерела повідомляють про смерть понад 35 тисяч осіб, переважно цивільних, з жовтня минулого року. Прокурор звинувачує лідерів ХАМАС у масових вбивствах, викраденні людей, сексуальному насильстві, тортурах і жорстокому поводженні, зокрема вказуючи на вбивство сотень ізраїльтян під час атаки 7 жовтня. Карім Хан також закликає до негайного звільнення всіх заручників, яких утримує ХАМАС.

Ізраїльських урядовців прокурор звинувачує у застосуванні голоду як засобу ведення війни, навмисному заподіянні страждань і вбивствах цивільних. Він звертає увагу на обмеження доступу гуманітарних вантажів до Гази, що призводить до страждань і голоду серед мирного населення.

"Ізраїль, як усі країни, має право захищати своє населення. Це право, однак, не звільняє Ізраїль і будь-яку іншу державу від необхідності дотримуватись міжнародного гуманітарного права", — заявив прокурор.

Звинувачення прокурора базуються на доказах, включаючи свідчення як ізраїльтян, так і палестинців. Судді МКС мають вирішити, чи видавати ордери на арешт. Терміни розгляду поки що невідомі.

ХАМАС критикує заяву прокурора, стверджуючи, що вона ставить на один рівень "жертву і ката". Міністр військового кабінету Ізраїлю Бенні Ганц називає рішення прокурора "злочином історичних масштабів", аргументуючи, що воно прирівнює демократичну державу до "кровожерної терористичної організації". Ізраїльська опозиція також засудила заяву Хана. Відповіді від Нетаньягу поки не надходило.

Нагадаємо, на початку травня Ізраїль взяв під контроль КПП "Рафах", який відділяє сектор Гази від Єгипту. Армія оборони Ізраїлю ЦАХАЛ під час нічної операції ліквідувала близько 20 бойовиків, виявила три "важливі" тунелі та знищила понад 150 цілей.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль не планує укладати мирну угоду з бойовиками ХАМАСу. За його словами, це лише наблизить наступний конфлікт.