В мире определили самого старого человека — Марии Браньяс Морери 115 лет

Мария Браньяс Морера

Испанка Мария Браньяс Морера стала старейшим живым человеком планеты — такое звание ей присвоили эксперты Книги рекордов Гиннеса. Женщине 115 лет и 358 дней.

Об этом пишет издание Sky News.

Что известно о самой старой женщине мира

Женщина родилась в американском Сан-Франциско, штат Калифорния, 4 марта 1907 года, год спустя после того, как ее родители эмигрировали в страну. Спустя восемь лет они решили вернуться в Испанию и поселились в Каталонии.

С тех пор Мария называет этот регион своим домом. Последние 22 года она проживала в доме престарелых Residencia Santa María del Tura.

Мария остается здравой и в здравом уме. Она ведет страницу на Twitter, хотя в этом ей помогает дочь. В разделе Биография там написана "старая, очень старая, но не идиотка".

В сообщении в Twitter Морера рассказала, что ее долголетие можно частично объяснить "порядком, спокойствием, крепкой связью с семьей и друзьями, контактом с природой, эмоциональной стабильностью, отсутствием волнений, сожаления, большим количеством позитива и тем, что держалось подальше от "токсичных людей".

"Я думаю, что долголетие тоже зависит от того, что повезло. Удача и хорошая генетика", — написала она.

Напомним, в ноябре 2021 года на Филиппинах скончался самый старый человек в мире. Женщине было 124 года.

Кроме того, мы писали, что 7 января в США умер самый старый человек. Ей было 115 лет.