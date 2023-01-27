В мире определили самого старого человека — Марии Браньяс Морери 115 лет

В мире определили самого старого человека: сколько ему лет
Испанка Мария Браньяс Морера стала старейшим живым человеком планеты — такое звание ей присвоили эксперты Книги рекордов Гиннеса. Женщине 115 лет и 358 дней.
Об этом пишет издание Sky News.
-
В Иерусалиме возле синагоги террорист открыл огонь по людям: семеро убитых, десять раненых
-
В порту Одесчины обрабатывается крупнейшее судно с начала 2023 года
-
Если мерзнут ноги: как правильно утеплить обувь зимой
-
Байден сменил руководителя аппарата Белого дома
-
Германия отправила в Украину новый пакет военной помощи: что в него вошло
-
Познакомились в Instagram: принц Гарри в мемуарах рассказал, написал ли первым Меган Маркл
-
Работа для украинцев за границей: какие предложения и сколько готовы платить в Европе
-
Голкипер сборной Украины будет играть за испанский клуб: на трансфере настаивает жена футболиста
-
Последствия ущерба и восстановление: делегация Конгресса США прибыла в Одессу
-
Мы сделаем все, чтобы мир защитил спорт от политического и любого другого влияния рф, — Зеленский
Что известно о самой старой женщине мира
Женщина родилась в американском Сан-Франциско, штат Калифорния, 4 марта 1907 года, год спустя после того, как ее родители эмигрировали в страну. Спустя восемь лет они решили вернуться в Испанию и поселились в Каталонии.
С тех пор Мария называет этот регион своим домом. Последние 22 года она проживала в доме престарелых Residencia Santa María del Tura.
Мария остается здравой и в здравом уме. Она ведет страницу на Twitter, хотя в этом ей помогает дочь. В разделе Биография там написана "старая, очень старая, но не идиотка".
В сообщении в Twitter Морера рассказала, что ее долголетие можно частично объяснить "порядком, спокойствием, крепкой связью с семьей и друзьями, контактом с природой, эмоциональной стабильностью, отсутствием волнений, сожаления, большим количеством позитива и тем, что держалось подальше от "токсичных людей".
"Я думаю, что долголетие тоже зависит от того, что повезло. Удача и хорошая генетика", — написала она.
Напомним, в ноябре 2021 года на Филиппинах скончался самый старый человек в мире. Женщине было 124 года.
Кроме того, мы писали, что 7 января в США умер самый старый человек. Ей было 115 лет.