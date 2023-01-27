У світі визначили найстарішу людину — Марії Браньяс Морері 115 років

У світі визначили найстарішу людину: скільки їй років
Іспанка Марія Браньяс Морера стала найстарішою живою людиною планети — таке звання їй присвоїли експерти Книги рекордів Гіннеса. Жінці 115 років та 358 дні.
Про це пише видання Sky News.
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Що відомо про найстарішу жінку світу
Жінка народилася в американському Сан-Франциско, штат Каліфорнія, 4 березня 1907 року, через рік після того, як її батьки емігрували до країни. Через вісім років вони вирішили повернутися до Іспанії та оселилися в Каталонії.
Відтоді Марія називає цей регіон своїм домом. Останні 22 роки вона проживала у будинку для людей похилого віку Residència Santa María del Tura.
Марія лишається здоровою та при здоровому глузді. Вона веде сторінку у Twitter, хоча у цьому їй допомагає донька. У розділі Біографія там написано "стара, дуже стара, але не ідіотка".
У дописі в Twitter Морера розповіла, що її довголіття можна частково пояснити "порядком, спокоєм, міцним зв’язком із родиною та друзями, контактом з природою, емоційною стабільністю, відсутністю хвилювань, жалю, великою кількістю позитиву та тим, що трималася подалі від токсичних людей".
"Я думаю, що довголіття також залежить від того, що пощастило. Удача і хороша генетика", — написала вона.
Нагадаємо, у листопаді 2021 року на Філіппінах померла найстаріша людина у світі. Жінці було 124 роки.
Окрім того, ми писали, що 7 січня у США померла найстаріша людина. Їй було 115 років.