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В трех пунктах пропуска на границе с Польшей усложнено движение — какая причина

6 ноября 2023 16:17
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В трех пунктах пропуска на границе с Польшей усложнено движение — какая причина
Пункт пропуска "Краковец-Корчева" 6 ноября. Фото: Общественное
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Движение в пунктах пропуска "Краковец-Корчева", "Ягодин-Дорохуск" и "Рава-Русская-Хребене" на границе с Польшей затруднено. Там сегодня началась забастовка польских перевозчиков. 

Об этом в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

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По его словам, участники этой блокады не планируют препятствовать движению автобусов, легковым авто, а также грузовикам, перевозящим гуманитарную помощь Украине, или перевозят животных или скоропортящиеся грузы.

Что требуют польские перевозчики

  • Возврат разрешений украинским транспортным компаниям;
  • усиление правил для иностранных перевозчиков в рамках ЕКМТ;
  • ограничение регистрации компаний в Польше для тех, чьи финансы находятся вне ЕС;
  • специализированная очередь в системе Е-очередь для транспортных средств с номерами ЕС;
  • отдельные линии на границе для пустых грузовиков;
  • обеспечение доступа к системе "Шлях".

В комментарии Суспільному участник забастовки Томаш Борковский рассказал, что в блокаду движения грузовиков присоединились представители транспортных компаний.

"Я оставил детей, жену, работу и приехал сюда, потратился финансово. Мы хотим, чтобы вернули разрешения на коммерческие перевозки для Украины. Но чтобы эти разрешения не распространялись на военную и гуманитарную помощь, потому что к этому нет никаких замечаний, мы вас поддерживаем. Протест нами объявлен до 3 января", — сказал мужчина.

Представитель комитета обороны перевозчиков и работодателей Яцек Сокол отметил, что польские перевозчики бастуют не против Украины, они хотят урегулировать ситуацию.

"Имеем целью возвращение к нормальным транспортным взаимоотношениям между нашими странами. Протест объявлен на два месяца, мы хотим, чтобы он завершился сегодня или завтра. Чтобы люди, отвечающие за принятие решений, появились здесь как с нашей, так и с вашей стороны", — сказал он.

Ранее мы писали, что работающие в Украине немецкие компании считают, что Польша намеренно "душит" украинский экспорт. В прошлом месяце грузовики компании, производящей автомобильную проводку, ждали таможенного досмотра в среднем 11 дней и 13 часов, тогда как в августе между подачей заявки на досмотр и прохождением границы редко проходило более 5 часов.

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