У трьох пунктах пропуску на кордоні з Польщею ускладнено рух — яка причина

Пункт пропуску "Краківець-Корчова" 6 листопада. Фото: Суспільне

Рух у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорохуськ" та "Рава-Руська-Хребене" на кордоні з Польщею ускладнено. Там сьогодні розпочався страйк польських перевізників.

Про це в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

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За його словами, учасники цієї блокади не планують перешкоджати рух автобусам, легковим авто, а також вантажівкам, які перевозять гуманітарну допомогу Україні або перевозять тварин чи швидкопсувні вантажі.

Що вимагають польські перевізники

Повернення дозволів українським транспортним компаніям;

посилення правил для іноземних перевізників у рамках ЄКМТ;

обмеження реєстрації компаній у Польщі для тих, чиї фінанси перебувають за межами ЄС;

спеціалізована черга у системі Е-черга для транспортних засобів з номерами ЄС;

окремі лінії на кордоні для порожніх вантажівок;

забезпечення доступу до системи "Шлях".

Водночас у коментарі Суспільному учасник страйку Томаш Борковський розповів, що до блокади руху вантажівок долучились представники транспортних компаній.

"Я залишив дітей, дружину, роботу і приїхав сюди, витратився фінансово. Ми хочемо, аби повернули дозволи на комерційні перевезення для України. Але аби ті дозволи не поширювалися на військову та гуманітарну допомогу, бо до цього немає жодних зауважень, ми вас підтримуємо. Протест нами оголошено до 3 січня", — сказав чоловік.

Представник комітету оборони перевізників і працедавців Яцек Сокол зазначив, що польські перевізники страйкують не проти України, вони хочуть врегулювати ситуацію.

"Маємо за мету повернення до нормальних транспортних взаємовідносин між нашими країнами. Протест оголошено на два місяці, ми хочемо, аби він завершився сьогодні або завтра. Аби люди, які відповідають за прийняття рішень, з’явилися тут як з нашої, так і з вашої сторони", — сказав він.

Раніше ми писали, що німецькі компанії, які працюють в Україні, вважають, що Польща навмисно "душить" український експорт. Минулого місяця вантажівки компанії, яка виробляє автомобільну проводку, чекали на митний огляд у середньому 11 днів і 13 годин, тоді як у серпні між подачею заявки на огляд і проходженням кордону рідко минало понад 5 годин.