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В Турции хотят ввести новую модель All inclusive: к чему готовиться туристам

2 сентября 2023 02:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Турции хотят ввести новую модель All inclusive: к чему готовиться туристам
Отель в Турции. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Турции сейчас размышляют, как сделать отдых в стране более популярным и дешевым. Эксперты туристического бизнеса сейчас просчитывают, насколько может упасть привлекательность, если из системы "все включено" исключить неограниченный алкоголь.

Такое предложение выдвинул генеральный директор Bentour Дениз Угур. Его слова и агрументы разместили на сайте TurizmGuncel.

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Генеральный директор Bentour Дениз Угур предлагает переориентировать туризм на семьи, где не употребляют алкоголь. По его мнению, подобные туры с безлимитной едой, но без доступа к бесплатным алкогольным напиткам будут дешевле. И это привлечет внимание туристов.

Он отметил, что такая модель близка той, которую используют на круизных лайнерах. Бронируя отдых на судне, туристы могут выбирать, хотят они бесплатный алкоголь или нет, ориентируясь, в частности, на бюджет и свой образ жизни.

Напомним, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен посетить Россию уже на следующей неделе, 8 сентября, и встретиться с президентом Владимиром Путиным. Турецкий лидер намерен возобновить "зерновое соглашение", которое позволило Украине экспортировать зерно через Черное море и из которого Россия вышла в июле.

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