Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow У Туреччині хочуть запровадити нову модель All inclusive: до чого готуватися туристам arrow

У Туреччині хочуть запровадити нову модель All inclusive: до чого готуватися туристам

2 вересня 2023 02:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У Туреччині хочуть запровадити нову модель All inclusive: до чого готуватися туристам
Готель у Туреччині. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У Туреччині зараз розмірковують, як зробити відпочинок в країні популярнішим і дешевшим. Експерти туристичного бізнесу зараз прораховують, наскільки може впасти привабливість, якщо з системи "все включено" виключити необмежений алкоголь.

Таку пропозицію висунув генеральний директор Bentour Деніз Угур. Його слова та агрументи розмістили на сайті TurizmGuncel.

Читайте також:

Систему "все включено" у Туреччині хочуть переглянути

Генеральний директор Bentour Деніз Угур пропонує переорієнтувати туризм на родини, які не вживають алкоголь. На його думку, подібні тури з безлімітною їжею, але без доступу до безкоштовних алкогольних напоїв, будуть дешевшими. І це приверне увагу туристів.

Він зауважив, що така модель близька до тієї, яку використовують на круїзних лайнерах. Бронюючи відпочинок на судні, туристи можуть обирати, хочуть вони безкоштовний алкоголь чи ні, орієнтуючись, зокрема, на бюджет та свій спосіб життя.

Нагадаємо, Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган має намір відвідати Росію вже наступного тижня, 8 вересня, і зустрітися з президентом Володимиром Путіним. Турецький лідер має намір відновити "зернову угоду", яка дозволила Україні експортувати зерно через Чорне море і з якої Росія вийшла у липні.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

None

Чому вчителів змушують повернути виплати від "єПідтримка": розслідування проєкту "Наша справа"

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

18:30 "Азов" звернувся до київського "Динамо" через скандальний матч з "Арісом"

07:25 Тест з сірниками: цю задачу здатен розв'язати лише геніальний розум

07:51 Циганков може піти з "Жирони": готується гучний трансфер

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз