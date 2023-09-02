У Туреччині хочуть запровадити нову модель All inclusive: до чого готуватися туристам

Готель у Туреччині. Фото: Google

У Туреччині зараз розмірковують, як зробити відпочинок в країні популярнішим і дешевшим. Експерти туристичного бізнесу зараз прораховують, наскільки може впасти привабливість, якщо з системи "все включено" виключити необмежений алкоголь.

Таку пропозицію висунув генеральний директор Bentour Деніз Угур. Його слова та агрументи розмістили на сайті TurizmGuncel.

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Генеральний директор Bentour Деніз Угур пропонує переорієнтувати туризм на родини, які не вживають алкоголь. На його думку, подібні тури з безлімітною їжею, але без доступу до безкоштовних алкогольних напоїв, будуть дешевшими. І це приверне увагу туристів.

Він зауважив, що така модель близька до тієї, яку використовують на круїзних лайнерах. Бронюючи відпочинок на судні, туристи можуть обирати, хочуть вони безкоштовний алкоголь чи ні, орієнтуючись, зокрема, на бюджет та свій спосіб життя.

Нагадаємо, Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган має намір відвідати Росію вже наступного тижня, 8 вересня, і зустрітися з президентом Володимиром Путіним. Турецький лідер має намір відновити "зернову угоду", яка дозволила Україні експортувати зерно через Чорне море і з якої Росія вийшла у липні.