В Турции жителей предупреждают о разрушительных ураганах и ливнях: чего ожидать
В Турции метеорологи призвали жителей юга, запада и центральной части страны к осторожности из-за сильных порывов ветра, ураганы, ливня, штормы на море.
Об этом сообщает Главный директорат метеорологии.
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Опасные погодные явления в Турции
Отмечается, что в 18 из 85 провинциях Турции объявлены повышенные уровни опасности из-за погодных условий.
"В Измире, Манисе, Чанаккале и Балыкесире ожидаются сильные ветра и штормы (50-70 местами 80 км/ч) с северо-восточных направлений", — говорится в сообщении.
Метеорологи предупредили о возможных сбоях в работе транспорта, опасности срыва крыш, свержении деревьев, сходе селевых потоков и т.д. Подобные погодные условия ожидаются в центральных и южных провинциях. В связи с чем объявлен желтый (второй из четырех) уровней метеоугроз.
В провинциях Анталия, Бурдур, Испарта, Адана объявлен оранжевый (третий из четырех) уровень опасности, где ожидается сильный ветер, значительные осадки и штормы на море в прибрежных провинциях. В столичной провинции возможны снегопады, отмечается резкое понижение температуры воздуха.
Напомним, синоптики предупреждают жителей Киевской области об опасных погодных явлениях. В течение дня будут сильные порывы ветра.