У Туреччині мешканців попереджають про руйнівні урагани та зливи: чого очікувати
У Туреччині метеорологи закликали мешканців півдня, заходу та центральної частини країни до обережності через сильні пориви вітру, урагани, зливи, шторми на морі.
Про це повідомляє Головний директорат метеорології.
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Небезпечні погодні явища в Туреччині
Зазначається, що у 18 з 85 провінціях Туреччини оголошено підвищені рівні небезпеки через погодні умови.
"В Ізмірі, Манісі, Чанаккале та Баликесірі очікуються сильні вітри та шторми (50-70 місцями 80 км/год) із північно-східних напрямків", — йдеться у повідомленні.
Метеорологи попередили про можливі збої в роботі транспорту, небезпеку зривання дахів, повалення дерев, сходження селевих потоків тощо. Подібні погодні умови очікуються в центральних та південних провінціях. У зв'язку із чим оголошено жовтий (другий з чотирьох) рівнів метеозагроз.
У провінціях Анталія, Бурдур, Испарта, Адана оголошено помаранчевий (третій з чотирьох) рівень небезпеки, де очікують сильний вітер, значні опади та шторми на морі в прибережних провінціях. У столичній провінції можливі снігопади, відмічається різке зниження температури повітря.
Нагадаємо, синоптики попереджають мешканців Київщини про небезпечні погодні явища. Упродовж дня, 13 березня, будуть сильні пориви вітру.