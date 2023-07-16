Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow В Турции объяснили, почему поддерживают расширение НАТО arrow

В Турции объяснили, почему поддерживают расширение НАТО

16 июля 2023 10:33
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
НАТО: в Турции объяснили, почему поддерживают расширение Альянса
Глава управления связей администрации президента Турции Фахреттин Алтун. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Турция поддерживает расширение НАТО не против определенной страны, а для обеспечения стабильности и мира во всем мире. В частности, страна выступает за вступление Северной Македонии, Боснии и Герцеговины, а также Украины в Альянс.

Об этом говорится в материале издания Middle East Eye со ссылкой на слова пресс-секретаря управления связей администрации президента Турции Фахреттин Алтуна.

Читайте также:

Почему Турция поддерживает НАТО

Как утверждает представитель, расширение НАТО — ключ к длительному миру и стабильности в мире. Турция поддерживает вступление в Североатлантический союз Северной Македонии, Боснии и Герцеговины.

"Как государство со второй по размеру армией в НАТО Турция убеждена, что расширение альянса — это ключ к длительному миру и стабильности в мире. Именно поэтому Турция решительно поддерживает членство в НАТО Северной Македонии и Боснии и Герцеговины", — отмечает Алтун.

И добавляет, что в преддверии Вильнюсского саммита НАТО президент Турции Эрдоган поддержал членство Украины в Альянсе.

"Турция поддерживает географическое расширение НАТО не против какой-то определенной страны, а для превращения Альянса во всеобъемлющую организацию безопасности, которая поможет достичь стабильности", — объяснил спикер президента.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он и президент России Владимир Путин одного мнения о продлении "зернового соглашения".

В то же время, на это заявление резко отреагировали в Кремле. Песков подчеркнул, что с российской стороны не поступало никаких официальных заявлений о намерении продлить этот договор.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Спикер ГУР: "Бунт Пригожина не подавлен. В Кремле все очень серьезно"

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз