НАТО: в Турции объяснили, почему поддерживают расширение Альянса

Глава управления связей администрации президента Турции Фахреттин Алтун. Фото: google

Турция поддерживает расширение НАТО не против определенной страны, а для обеспечения стабильности и мира во всем мире. В частности, страна выступает за вступление Северной Македонии, Боснии и Герцеговины, а также Украины в Альянс.

Об этом говорится в материале издания Middle East Eye со ссылкой на слова пресс-секретаря управления связей администрации президента Турции Фахреттин Алтуна.

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Почему Турция поддерживает НАТО

Как утверждает представитель, расширение НАТО — ключ к длительному миру и стабильности в мире. Турция поддерживает вступление в Североатлантический союз Северной Македонии, Боснии и Герцеговины.

"Как государство со второй по размеру армией в НАТО Турция убеждена, что расширение альянса — это ключ к длительному миру и стабильности в мире. Именно поэтому Турция решительно поддерживает членство в НАТО Северной Македонии и Боснии и Герцеговины", — отмечает Алтун.

И добавляет, что в преддверии Вильнюсского саммита НАТО президент Турции Эрдоган поддержал членство Украины в Альянсе.

"Турция поддерживает географическое расширение НАТО не против какой-то определенной страны, а для превращения Альянса во всеобъемлющую организацию безопасности, которая поможет достичь стабильности", — объяснил спикер президента.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он и президент России Владимир Путин одного мнения о продлении "зернового соглашения".

В то же время, на это заявление резко отреагировали в Кремле. Песков подчеркнул, что с российской стороны не поступало никаких официальных заявлений о намерении продлить этот договор.