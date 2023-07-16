НАТО: у Туреччині пояснили, чому підтримують розширення Альянсу

У Туреччині пояснили, чому підтримують розширення НАТО
Туреччина підтримує розширення НАТО не проти певної країни, а для того, щоб забезпечити стабільність та мир у всьому світі. Зокрема, країна виступає за вступ Північної Македонії, Боснії та Герцеговини, а також України до Альянсу.
Про це йдеться у матеріалі видання Middle East Eye з посиланням на слова речника управління зв'язків адміністрації президента Туреччини Фахреттін Алтуна.
Чому Туреччина підтримує НАТО
Як стверджує речник, розширення НАТО — це ключ до тривалого миру і стабільності у світі. Тож, Туреччина підтримує вступ до Альянсу Північної Македонії, Боснії та Герцеговини.
"Як держава із другою за розміром армією у НАТО, Туреччина переконана, що розширення альянсу — це ключ до тривалого миру й стабільності у світі. Саме тому Туреччина рішуче підтримує членство у НАТО Північної Македонії та Боснії й Герцеговини", — зазначає Алтун.
І додає, що напередодні Вільнюського саміту НАТО президент Туреччини Ердоган підтримав членство України в Альянсі.
"Туреччина підтримує географічне розширення НАТО не проти якоїсь певної країни, а для перетворення Альянсу у всеохопну безпекову організацію, що допоможе досягти стабільності", — пояснив речник президента.
Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що він та президент Росії Володимир Путін однієї думки щодо продовження "зернової угоди".
Водночас на цю заяву різко відреагували у Кремлі. Пєсков наголосив, що з російської сторони не надходило жодних офіційних заяв про намір продовжити цей договір.