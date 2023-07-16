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У Туреччині пояснили, чому підтримують розширення НАТО

16 липня 2023 10:33
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
НАТО: у Туреччині пояснили, чому підтримують розширення Альянсу
Глава управління зв'язків адміністрації президента Туреччини Фахреттін Алтун. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Туреччина підтримує розширення НАТО не проти певної країни, а для того, щоб забезпечити стабільність та мир у всьому світі. Зокрема, країна виступає за вступ Північної Македонії, Боснії та Герцеговини, а також України до Альянсу. 

Про це йдеться у матеріалі видання Middle East Eye з посиланням на слова речника управління зв'язків адміністрації президента Туреччини Фахреттін Алтуна. 

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Чому Туреччина підтримує НАТО

Як стверджує речник, розширення НАТО — це ключ до тривалого миру і стабільності у світі. Тож, Туреччина підтримує вступ до Альянсу Північної Македонії, Боснії та Герцеговини. 

"Як держава із другою за розміром армією у НАТО, Туреччина переконана, що розширення альянсу — це ключ до тривалого миру й стабільності у світі. Саме тому Туреччина рішуче підтримує членство у НАТО Північної Македонії та Боснії й Герцеговини", — зазначає Алтун.

І додає, що напередодні Вільнюського саміту НАТО президент Туреччини Ердоган підтримав членство України в Альянсі. 

"Туреччина підтримує географічне розширення НАТО не проти якоїсь певної країни, а для перетворення Альянсу у всеохопну безпекову організацію, що допоможе досягти стабільності", — пояснив речник президента.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що він та президент Росії Володимир Путін однієї думки щодо продовження "зернової угоди". 

Водночас на цю заяву різко відреагували у Кремлі. Пєсков наголосив, що з російської сторони не надходило жодних офіційних заяв про намір продовжити цей договір.

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