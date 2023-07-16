НАТО: у Туреччині пояснили, чому підтримують розширення Альянсу

Глава управління зв'язків адміністрації президента Туреччини Фахреттін Алтун. Фото: google

Туреччина підтримує розширення НАТО не проти певної країни, а для того, щоб забезпечити стабільність та мир у всьому світі. Зокрема, країна виступає за вступ Північної Македонії, Боснії та Герцеговини, а також України до Альянсу.

Про це йдеться у матеріалі видання Middle East Eye з посиланням на слова речника управління зв'язків адміністрації президента Туреччини Фахреттін Алтуна.

Читайте також:

Чому Туреччина підтримує НАТО

Як стверджує речник, розширення НАТО — це ключ до тривалого миру і стабільності у світі. Тож, Туреччина підтримує вступ до Альянсу Північної Македонії, Боснії та Герцеговини.

"Як держава із другою за розміром армією у НАТО, Туреччина переконана, що розширення альянсу — це ключ до тривалого миру й стабільності у світі. Саме тому Туреччина рішуче підтримує членство у НАТО Північної Македонії та Боснії й Герцеговини", — зазначає Алтун.

І додає, що напередодні Вільнюського саміту НАТО президент Туреччини Ердоган підтримав членство України в Альянсі.

"Туреччина підтримує географічне розширення НАТО не проти якоїсь певної країни, а для перетворення Альянсу у всеохопну безпекову організацію, що допоможе досягти стабільності", — пояснив речник президента.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що він та президент Росії Володимир Путін однієї думки щодо продовження "зернової угоди".

Водночас на цю заяву різко відреагували у Кремлі. Пєсков наголосив, що з російської сторони не надходило жодних офіційних заяв про намір продовжити цей договір.