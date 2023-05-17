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В Турции рассказали, продолжат ли зерновое соглашение с Украиной

17 мая 2023 16:16
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В Турции рассказали, продолжат ли зерновое соглашение с Украиной
Загрузка зерна на зернохранилище в Хмельницкой области. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Турции утверждают, что соглашение, позволяющее Украине экспортировать урожай из ключевых портов через Черное море, будет продолжено. Россия согласилась пока оставаться в нем.

Об этом пишет Bloomberg.

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Официальное объявление о продлении соглашения ожидается в среду, 17 мая, сообщили чиновники на условиях анонимности.

Отмечается, что соглашение, заключенное посредством Турции и Организации Объединенных Наций, сохранит открытым большой торговый путь на фоне войны России в Украине, увеличивая мировые поставки продовольствия. Москва угрожала выйти из соглашения, если препятствия для поставок собственного урожая и удобрений не будут устранены.

Также известно, что это "зерновое соглашение" позволило отгрузить около 30 миллионов тонн зерновых культур с момента его подписания в июле 2022 года. Это помогло снизить мировые цены на продовольственные товары, которые после российского вторжения достигли рекордного уровня. Однако в последнее время движение судов сдерживалось со стороны России неоднократными перебоями в проведении совместных проверок.

Напомним, недавно в Генштабе рассказали, как оккупанты пытаются вывезти награбленное зерно из Украины. Известно, что в Феодосии, во временно оккупированном Крыму, так называемая российская оккупационная "власть" пытается вывезти похищенное зерно в свои порты, загружая его на подсанкционное сирийское судно "Souria".

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