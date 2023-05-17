У Туреччині розповіли, чи продовжать "зернову угоду" з Україною

Завантаження зерна на зерносховищі в Хмельницькій області. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

У Туреччині стверджують, що угода, яка дозволяє Україні експортувати врожай із ключових портів через Чорне море, буде продовжена. Росія погодилася поки що залишатися в ній.

Про це пише Bloomberg.

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"Зернова угода"

Офіційне оголошення про продовження угоди очікується в середу, 17 травня, сказали чиновники на умовах анонімності.

Зазначається, що угода, укладена за посередництва Туреччини та Організації Об’єднаних Націй, збереже відкритим великий торговий шлях на тлі війни Росії в Україні, збільшуючи світові постачання продовольства. Москва погрожувала вийти з угоди, якщо перешкоди для поставок власного врожаю та добрив не будуть усунені.

Також відомо, що ця"зернова угода" дозволила відвантажити близько 30 мільйонів тонн зернових культур з моменту її підписання в липні 2022 року. Це допомогло знизити світові ціни на продовольчі товари, які після російського вторгнення досягли рекордного рівня. Проте, останнім часом рух суден стримувався з боку Росії неодноразовими перебоями у проведенні спільних перевірок.

Нагадаємо, нещодавно у Генштабі розповіли, як окупанти намагаються вивезти награбоване зерно з України. Відомо, що в місті Феодосія, у тимчасово окупованому Криму, так звана російська окупаційна "влада" намагається вивезти викрадене зерно до своїх портів, завантажуючи його на підсанкційне сирійське судно Souria.