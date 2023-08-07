Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow В Турции взорвался элеватор с зерном: детали arrow

В Турции взорвался элеватор с зерном: детали

7 августа 2023 16:40
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Турции взорвался элеватор с зерном: детали
Судно с зерном. Фото: delfi
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В понедельник, 7 августа, у порта Дериндже в Турции, расположенного на берегу Мраморного моря, прогремел мощный взрыв. По словам очевидцев, эпицентром взрыва стал один из элеваторов для хранения пшеницы.

Об этом сообщает CNN Turk.

Читайте также:

Взрыв в порту Турции

Сообщается, что в результате происшествия, по меньшей мере, 10 человек получили травмы различной степени тяжести, некоторые из них были доставлены в больницу.

На место инцидента были направлены специальные службы, включая пожарных, скорую помощь и полицию.

"Нас насторожило возникновение сильного шума, сопровождавшегося землетрясением, после чего мы узнали о взрыве. Место происшествия ограничивается радиусом в 25 метров. Это серьезный, но локализованный инцидент. В настоящее время экскаваторы разгружают пшеницу, идет поиск возможных пострадавших под обломками. В этом районе находятся около 40 силосов, два из которых взорвались", — комментирует мэр Дериндже Зеки.

Напомним, что государственный секретарь США Энтони Блинкен пообщался с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Они обсудили "зерновое соглашение".

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

None

Наше дело: самые большие проблемы столичных мостов, и кто за них ответственен

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз