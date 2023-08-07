В Турции взорвался элеватор с зерном: детали

Судно с зерном. Фото: delfi

В понедельник, 7 августа, у порта Дериндже в Турции, расположенного на берегу Мраморного моря, прогремел мощный взрыв. По словам очевидцев, эпицентром взрыва стал один из элеваторов для хранения пшеницы.

Об этом сообщает CNN Turk.

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Сообщается, что в результате происшествия, по меньшей мере, 10 человек получили травмы различной степени тяжести, некоторые из них были доставлены в больницу.

На место инцидента были направлены специальные службы, включая пожарных, скорую помощь и полицию.

"Нас насторожило возникновение сильного шума, сопровождавшегося землетрясением, после чего мы узнали о взрыве. Место происшествия ограничивается радиусом в 25 метров. Это серьезный, но локализованный инцидент. В настоящее время экскаваторы разгружают пшеницу, идет поиск возможных пострадавших под обломками. В этом районе находятся около 40 силосов, два из которых взорвались", — комментирует мэр Дериндже Зеки.

Напомним, что государственный секретарь США Энтони Блинкен пообщался с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Они обсудили "зерновое соглашение".