У Туреччині вибухнув елеватор із зерном: деталі

Судно із зерном. Фото: delfi

У понеділок, 7 серпня, біля порту Деріндже в Туреччині, розташованого на березі Мармурового моря, пролунав потужний вибух. За словами очевидців, епіцентром вибуху став один з елеваторів для зберігання пшениці.

Про це повідомляє CNN Turk.

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Повідомляється, що внаслідок пригоди щонайменше 10 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості, деякі з них були доставлені до лікарні.

На місце інциденту було направлено спеціальні служби, включаючи пожежників, швидку допомогу та поліцію.

"Нас насторожило виникнення сильного шуму, який супроводжувався землетрусом, після чого ми дізналися про вибух. Місце події обмежується радіусом 25 метрів. Це серйозний, але локалізований інцидент. Наразі екскаватори розвантажують пшеницю, йде пошук можливих постраждалих під уламками. У цьому районі перебувають. близько 40 силосів, два з яких вибухнули", — коментує мер Деріндже Зекі.

Нагадаємо, що державний секретар США Ентоні Блінкен поспілкувався із міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. Вони обговорили "зернову угоду".