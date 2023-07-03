В Турции выселили из гостиницы россиянина, пожелавшего смерти украинцам

Россиянин, которого выселили из гостиницы в Турции. Фото: скриншот

На одном из курортов Турции разразился скандал из-за российского туриста, который признался, что воевал на Донбассе и пожелал смерти украинцам. Одна из отдыхающих обратилась в полицию.

Об этом сообщил журналист Константин Андриюк и сама отдыхающая Елена Явтушенко.

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В Турции, во время отдыха на одном из курортов, российский турист устроил скандал на пляже. Он хвастался своими убийствами украинцев во время войны.

Журналист Андриюк утверждает, что гражданин РФ после конфликта на пляже был выселен из гостиницы. Более того, его отправили в отделение полиции для дачи показаний, после того, как на него пожаловалась украинка. Также она настаивает на его депортации.

Россиянин очень возмущался тем, что украинцы еще не погибли после прилетов аэробалистических ракет "Кинжал" и заявил, что убивал украинцев в Донбассе.

"Я деньги трачу из ваших… знаешь, сколько я "замочил" таких, как вы?" — восклицал он.

Украинские отдыхающие обратились к охране с просьбой выгнать россиянина за пределы пляжа, и в это время российский турист стал хвастаться и показывать на своем смартфоне кадры убийства украинцев во время войны.

Также следует отметить, что после того, как украинка опубликовала видео с россиянином в Instagram, ее страницу заблокировали.

Напомним, недавно посетители кафе в Киевской области устроили "концерт" с российскими песнями. Они исполняли композиции Григория Лепса и выгоняли людей, которые были против.