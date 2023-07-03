У Туреччині виселили з готелю росіянина, який побажав смерті українцям

Росіянин, якого виселили з готелю в Туреччині. Фото: скріншот

На одному із курортів Туреччини трапився скандал через російського туриста, який зізнався, що воював на Донбасі та побажав смерті українцям. Одна із відпочивальниць звернулась до поліції.

Про це повідомив журналіст Костянтин Андріюк та сама відпочивальниця Олена Явтушенко.

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У Туреччині, під час відпочинку на одному із курортів, російський турист вчинив скандал на пляжі. Він вихвалявся своїми вбивствами українців під час війни.

Журналіст Андріюк стверджує, що громадянина РФ після конфлікту на пляжі виселили із готелю. Щобільше, його відправили до відділення поліції для надання свідчень, після того, як на нього поскаржилась українка. Також вона наполягає на його депортації.

Росіянин дуже обурювався тим, що українці ще не загинули після прильотів аеробалістичних ракет "Кинджал" і заявив, що вбивав українців на Донбасі.

"Я гроші витрачаю з ваших… знаєш, скільки я "замочив" таких, як ви?" — вигукував він.

Українські відпочивальники звернулися до охорони з проханням вигнати росіянина за межі пляжу, і в цей час російський турист почав хвалитися і показувати на своєму смартфоні кадри вбивства українців під час війни.

Також варто зазначити, що після того, як українка опублікувала відео з росіянином в Instagram, її сторінку заблокували.

Нагадаємо, нещодавно відвідувачі кафе у Київській області влаштували "концерт" з російськими піснями. Вони виконували композиції Григорія Лєпса та виганяли людей, які були проти.