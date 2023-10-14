В Турции загадочно умер топ-дипломат Путина: все подробности

Высокопоставленный дипломат России Николай Кобринец. Фото: The Sun

В одной из гостиниц Турции нашли мертвым дипломата России Николая Кобринца. Политик приехал в Стамбул на саммит послов разных стран, но не явился на встрече 12 октября.

Новини.LIVE собрал все подробности, которые известны сейчас о смерти дипломата.

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Причина смерти

Сообщается, что 62-летний политик был найден в своем номере на кровати без признаков жизни. На теле Николая Кобринца также не было следов насилия.

Сначала о смерти политика написали турецкие СМИ. Впоследствии эта информация была распространена в российском инфопространстве, указывая на то, что Кобринец умер якобы от сердечного приступа.

Новость о смерти дипломата в МИД РФ. Фото: скриншот

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Загадочные обстоятельства смерти

Однако загадочные обстоятельства смерти дипломата уже изучает полиция Турции.

"По начальным данным, он умер от сердечного приступа, но расследование продолжается. В настоящее время полицейские проводят расследование, а его тело доставлено в морг. Должно быть проведено вскрытие, тогда как полиция также проверяет его номер в отеле на наличие отпечатков пальцев и изучает записи с камер видеонаблюдения", — пишет издание The Sun.

В то же время отмечается, что смерть чиновника стала еще одной из подозрительных смертей среди российских чиновников и бизнесменов.

"Десятки известных деятелей погибли с тех пор, как Путин начал вторжение в Украину в феврале прошлого года — многие при загадочных и внезапных обстоятельствах, включая "самоубийства" и падения из окон. The Sun Online насчитала как минимум 40 подозрительных смертей с января прошлого" года", — говорится в материале.

Напомним, у главаря Чечни Рамзана Кадырова возникли серьезные проблемы с почками. Некоторое время он был тяжело болен, однако пока ему удалось избежать смерти.