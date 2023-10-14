В Турции загадочно умер топ-дипломат Путина: все подробности
В одной из гостиниц Турции нашли мертвым дипломата России Николая Кобринца. Политик приехал в Стамбул на саммит послов разных стран, но не явился на встрече 12 октября.
Новини.LIVE собрал все подробности, которые известны сейчас о смерти дипломата.
Причина смерти
Сообщается, что 62-летний политик был найден в своем номере на кровати без признаков жизни. На теле Николая Кобринца также не было следов насилия.
Сначала о смерти политика написали турецкие СМИ. Впоследствии эта информация была распространена в российском инфопространстве, указывая на то, что Кобринец умер якобы от сердечного приступа.
Загадочные обстоятельства смерти
Однако загадочные обстоятельства смерти дипломата уже изучает полиция Турции.
"По начальным данным, он умер от сердечного приступа, но расследование продолжается. В настоящее время полицейские проводят расследование, а его тело доставлено в морг. Должно быть проведено вскрытие, тогда как полиция также проверяет его номер в отеле на наличие отпечатков пальцев и изучает записи с камер видеонаблюдения", — пишет издание The Sun.
В то же время отмечается, что смерть чиновника стала еще одной из подозрительных смертей среди российских чиновников и бизнесменов.
"Десятки известных деятелей погибли с тех пор, как Путин начал вторжение в Украину в феврале прошлого года — многие при загадочных и внезапных обстоятельствах, включая "самоубийства" и падения из окон. The Sun Online насчитала как минимум 40 подозрительных смертей с января прошлого" года", — говорится в материале.
Напомним, у главаря Чечни Рамзана Кадырова возникли серьезные проблемы с почками. Некоторое время он был тяжело болен, однако пока ему удалось избежать смерти.
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