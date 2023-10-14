У Туреччині загадково помер топ-дипломат Путіна: усі подробиці

Високопоставлений дипломат Росії Микола Кобринець. Фото: The Sun

В одному з готелів Туреччини знайшли мертвим дипломата Росії Миколу Кобринця. Політик приїхав у Стамбул на саміт послів різних країн, але не з'явився на зустрічі 12 жовтня.

Новини.LIVE зібрав усі подробиці, які відомі наразі про смерть дипломата.

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Причина смерті

Повідомляється, що 62-річного політика знайшли у своєму номері на ліжку без ознак життя. На тілі Миколи Кобринця також не було слідів насильств.

Спочатку про смерть політика написали турецькі ЗМІ. Згодом цю інформацію поширили у російському інфопросторі, вказуючи на те, що Кобринець помер нібито від серцевого нападу.

Новина про смерть дипломата в ММЗС РФ. Фото: скриншот

Загадкові обставини смерті

Втім, загадкові обставини смерті дипломата вже вивчає поліція Туреччини.

"За початковими даними, він помер від серцевого нападу, але розслідування триває. В даний час поліцейські проводять розслідування, а його тіло доставлено до моргу. Потрібно провести розтин, тоді як поліція також перевіряє його номер у готелі на наявність відбитків пальців та вивчає записи з камер відеоспостереження", — пише видання The Sun.

Одночасно з тим зазначається, що смерть чиновника стала ще однією з підозрілих смертей серед російських чиновників та бізнесменів.

"Десятки відомих діячів загинули з того часу, як Путін почав вторгнення в Україну в лютому минулого року — багато хто за загадкових і раптових обставин, включно із "самовбивствами" та падінням з вікон. The Sun Online нарахувала як мінімум 40 підозрілих смертей від січня минулого року", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, у ватажка Чечні Рамзана Кадирова виникли серйозні проблеми з нирками. Деякий час він був тяжко хворий, проте поки що йому вдалося уникнути смерті.