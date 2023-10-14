У Туреччині загадково помер топ-дипломат Путіна: усі подробиці
В одному з готелів Туреччини знайшли мертвим дипломата Росії Миколу Кобринця. Політик приїхав у Стамбул на саміт послів різних країн, але не з'явився на зустрічі 12 жовтня.
Новини.LIVE зібрав усі подробиці, які відомі наразі про смерть дипломата.
Причина смерті
Повідомляється, що 62-річного політика знайшли у своєму номері на ліжку без ознак життя. На тілі Миколи Кобринця також не було слідів насильств.
Спочатку про смерть політика написали турецькі ЗМІ. Згодом цю інформацію поширили у російському інфопросторі, вказуючи на те, що Кобринець помер нібито від серцевого нападу.
Загадкові обставини смерті
Втім, загадкові обставини смерті дипломата вже вивчає поліція Туреччини.
"За початковими даними, він помер від серцевого нападу, але розслідування триває. В даний час поліцейські проводять розслідування, а його тіло доставлено до моргу. Потрібно провести розтин, тоді як поліція також перевіряє його номер у готелі на наявність відбитків пальців та вивчає записи з камер відеоспостереження", — пише видання The Sun.
Одночасно з тим зазначається, що смерть чиновника стала ще однією з підозрілих смертей серед російських чиновників та бізнесменів.
"Десятки відомих діячів загинули з того часу, як Путін почав вторгнення в Україну в лютому минулого року — багато хто за загадкових і раптових обставин, включно із "самовбивствами" та падінням з вікон. The Sun Online нарахувала як мінімум 40 підозрілих смертей від січня минулого року", — йдеться у матеріалі.
Нагадаємо, у ватажка Чечні Рамзана Кадирова виникли серйозні проблеми з нирками. Деякий час він був тяжко хворий, проте поки що йому вдалося уникнути смерті.
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