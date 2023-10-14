Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow У Туреччині загадково помер топ-дипломат Путіна: усі подробиці arrow

У Туреччині загадково помер топ-дипломат Путіна: усі подробиці

14 жовтня 2023 13:14
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Туреччині загадково помер топ-дипломат Путіна: усі подробиці
Високопоставлений дипломат Росії Микола Кобринець. Фото: The Sun
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

В одному з готелів Туреччини знайшли мертвим дипломата Росії Миколу Кобринця. Політик приїхав у Стамбул на саміт послів різних країн, але не з'явився на зустрічі 12 жовтня. 

Новини.LIVE зібрав усі подробиці, які відомі наразі про смерть дипломата.

Читайте також:

Причина смерті

Повідомляється, що 62-річного політика знайшли у своєму номері на ліжку без ознак життя. На тілі Миколи Кобринця також не було слідів насильств. 

Спочатку про смерть політика написали турецькі ЗМІ. Згодом цю інформацію поширили у російському інфопросторі, вказуючи на те, що Кобринець помер нібито від серцевого нападу.

null
Новина про смерть дипломата в ММЗС РФ. Фото: скриншот

Загадкові обставини смерті

Втім, загадкові обставини смерті дипломата вже вивчає поліція Туреччини. 

"За початковими даними, він помер від серцевого нападу, але розслідування триває. В даний час поліцейські проводять розслідування, а його тіло доставлено до моргу. Потрібно провести розтин, тоді як поліція також перевіряє його номер у готелі на наявність відбитків пальців та вивчає записи з камер відеоспостереження", — пише видання The Sun.

Одночасно з тим зазначається, що смерть чиновника стала ще однією з підозрілих смертей серед російських чиновників та бізнесменів.

"Десятки відомих діячів загинули з того часу, як Путін почав вторгнення в Україну в лютому минулого року — багато хто за загадкових і раптових обставин, включно із "самовбивствами" та падінням з вікон. The Sun Online нарахувала як мінімум 40 підозрілих смертей від січня минулого року", — йдеться у матеріалі. 

Нагадаємо, у ватажка Чечні Рамзана Кадирова виникли серйозні проблеми з нирками. Деякий час він був тяжко хворий, проте поки що йому вдалося уникнути смерті.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

None

На авто для ЗСУ менше, ніж на знесення будинку: бюджет Чернівців на армію у 2023 році

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз